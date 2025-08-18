LBRY Credits (LBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0029. Viimeisen 24 tunnin aikana LBC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0022 ja korkeimmillaan $ 0.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.503999948501587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000661263114846245.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LBC on muuttunut +14.80% viimeisen tunnin aikana, +23.72% 24 tunnin aikana ja +72.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LBRY Credits (LBC) -rahakkeen markkinatiedot
LBRY Credits-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.64K. LBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 654.24M ja sen kokonaistarjonta on 767800721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.14M.
LBRY Credits (LBC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LBRY Credits-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000556
+23.72%
30 päivää
$ +0.001683
+138.29%
60 päivää
$ +0.002004
+223.66%
90 päivää
$ +0.00045
+18.36%
LBRY Credits-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000556 (+23.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
LBRY Credits 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001683 (+138.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
LBRY Credits-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002004 (+223.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
LBRY Credits-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00045 (+18.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LBRY Credits (LBC)?
LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.
LBRY Credits-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon LBRY Credits (LBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LBRY Credits (LBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LBRY Credits-rahakkeelle.
LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.