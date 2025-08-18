Lisätietoja LBC-rahakkeesta

LBRY Credits-logo

LBRY Credits – hinta (LBC)

1LBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0029
$0.0029$0.0029
+23.72%1D
USD
Reaaliaikainen LBRY Credits (LBC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:14:22 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022
24 h:n matalin
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
24 h:n korkein

$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 2.503999948501587
$ 2.503999948501587$ 2.503999948501587

$ 0.000661263114846245
$ 0.000661263114846245$ 0.000661263114846245

+14.80%

+23.72%

+72.61%

+72.61%

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0029. Viimeisen 24 tunnin aikana LBC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0022 ja korkeimmillaan $ 0.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.503999948501587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000661263114846245.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LBC on muuttunut +14.80% viimeisen tunnin aikana, +23.72% 24 tunnin aikana ja +72.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1948

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 2.64K
$ 2.64K$ 2.64K

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

654.24M
654.24M 654.24M

1,083,202,000
1,083,202,000 1,083,202,000

767,800,721
767,800,721 767,800,721

60.39%

LBC

LBRY Credits-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.64K. LBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 654.24M ja sen kokonaistarjonta on 767800721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.14M.

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LBRY Credits-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000556+23.72%
30 päivää$ +0.001683+138.29%
60 päivää$ +0.002004+223.66%
90 päivää$ +0.00045+18.36%
LBRY Credits-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000556 (+23.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LBRY Credits 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001683 (+138.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LBRY Credits-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002004 (+223.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LBRY Credits-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00045 (+18.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LBRY Credits (LBC)?

Tarkista LBRY Credits-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LBRY Credits-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LBC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LBRY Credits-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LBRY Credits-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LBRY Credits-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LBRY Credits (LBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LBRY Credits (LBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LBRY Credits-rahakkeelle.

Tarkista LBRY Credits-rahakkeen hintaennuste nyt!

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikka

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LBRY Credits (LBC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LBRY Credits:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LBRY Credits MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LBC paikallisiin valuuttoihin

1 LBRY Credits(LBC) - VND
76.3135
1 LBRY Credits(LBC) - AUD
A$0.004495
1 LBRY Credits(LBC) - GBP
0.002146
1 LBRY Credits(LBC) - EUR
0.002494
1 LBRY Credits(LBC) - USD
$0.0029
1 LBRY Credits(LBC) - MYR
RM0.012238
1 LBRY Credits(LBC) - TRY
0.118697
1 LBRY Credits(LBC) - JPY
¥0.4292
1 LBRY Credits(LBC) - ARS
ARS$3.810774
1 LBRY Credits(LBC) - RUB
0.233682
1 LBRY Credits(LBC) - INR
0.253112
1 LBRY Credits(LBC) - IDR
Rp47.540976
1 LBRY Credits(LBC) - KRW
4.061624
1 LBRY Credits(LBC) - PHP
0.165822
1 LBRY Credits(LBC) - EGP
￡E.0.140592
1 LBRY Credits(LBC) - BRL
R$0.015863
1 LBRY Credits(LBC) - CAD
C$0.004031
1 LBRY Credits(LBC) - BDT
0.352698
1 LBRY Credits(LBC) - NGN
4.454661
1 LBRY Credits(LBC) - COP
$11.693525
1 LBRY Credits(LBC) - ZAR
R.0.051388
1 LBRY Credits(LBC) - UAH
0.119422
1 LBRY Credits(LBC) - VES
Bs0.3973
1 LBRY Credits(LBC) - CLP
$2.813
1 LBRY Credits(LBC) - PKR
Rs0.817568
1 LBRY Credits(LBC) - KZT
1.558286
1 LBRY Credits(LBC) - THB
฿0.094714
1 LBRY Credits(LBC) - TWD
NT$0.088479
1 LBRY Credits(LBC) - AED
د.إ0.010643
1 LBRY Credits(LBC) - CHF
Fr0.00232
1 LBRY Credits(LBC) - HKD
HK$0.022649
1 LBRY Credits(LBC) - AMD
֏1.10983
1 LBRY Credits(LBC) - MAD
.د.م0.026129
1 LBRY Credits(LBC) - MXN
$0.054404
1 LBRY Credits(LBC) - SAR
ريال0.010875
1 LBRY Credits(LBC) - PLN
0.010614
1 LBRY Credits(LBC) - RON
лв0.012615
1 LBRY Credits(LBC) - SEK
kr0.027898
1 LBRY Credits(LBC) - BGN
лв0.004872
1 LBRY Credits(LBC) - HUF
Ft0.990437
1 LBRY Credits(LBC) - CZK
0.061422
1 LBRY Credits(LBC) - KWD
د.ك0.0008845
1 LBRY Credits(LBC) - ILS
0.009889
1 LBRY Credits(LBC) - AOA
Kz2.658111
1 LBRY Credits(LBC) - BHD
.د.ب0.0010904
1 LBRY Credits(LBC) - BMD
$0.0029
1 LBRY Credits(LBC) - DKK
kr0.018647
1 LBRY Credits(LBC) - HNL
L0.076241
1 LBRY Credits(LBC) - MUR
0.132617
1 LBRY Credits(LBC) - NAD
$0.051243
1 LBRY Credits(LBC) - NOK
kr0.029493
1 LBRY Credits(LBC) - NZD
$0.004959
1 LBRY Credits(LBC) - PAB
B/.0.0029
1 LBRY Credits(LBC) - PGK
K0.012006
1 LBRY Credits(LBC) - QAR
ر.ق0.010556
1 LBRY Credits(LBC) - RSD
дин.0.292813

LBRY Credits-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LBRY Credits toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LBRY Credits-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LBRY Credits”

Paljonko LBRY Credits (LBC) on arvoltaan tänään?
LBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0029 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LBC-USD-parin nykyinen hinta?
LBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0029. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LBRY Credits-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LBC markkina-arvo on $ 1.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 654.24M USD.
Mikä oli LBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LBC saavutti ATH-hinnaksi 2.503999948501587 USD.
Mikä oli LBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LBC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000661263114846245 USD.
Mikä on LBC-rahakkeen treidausvolyymi?
LBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.64K USD.
Nouseeko LBC tänä vuonna korkeammalle?
LBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:14:22 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

