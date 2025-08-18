Mikä on Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solayer” Paljonko Solayer (LAYER) on arvoltaan tänään? LAYER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5552 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on LAYER-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.5552 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo LAYER -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Solayer-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen LAYER markkina-arvo on $ 157.47M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on LAYER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? LAYER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 283.62M USD . Mikä oli LAYER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? LAYER saavutti ATH-hinnaksi 3.3956620412069185 USD . Mikä oli LAYER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? LAYER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5442813543584374 USD . Mikä on LAYER-rahakkeen treidausvolyymi? LAYER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.07M USD . Nouseeko LAYER tänä vuonna korkeammalle? LAYER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LAYER-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Solayer (LAYER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

