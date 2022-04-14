Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kryll (KRL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kryll (KRL) -rahakkeen tiedot Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Virallinen verkkosivusto: https://kryll.io/ Valkoinen paperi: https://www.kryll.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Osta KRL-rahaketta nyt!

Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kryll (KRL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Kokonaistarjonta: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Kierrossa oleva tarjonta: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Nykyinen hinta: $ 0.3571 $ 0.3571 $ 0.3571 Lue lisää Kryll (KRL) -rahakkeen hinnasta

Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KRL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KRL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KRL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KRL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kryll (KRL) -rahakkeen hintahistoria KRL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KRL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KRL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KRL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KRL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KRL-rahakkeen hintaennuste nyt!

