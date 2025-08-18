Lisätietoja KRL-rahakkeesta

Kryll-logo

Kryll – hinta (KRL)

1KRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen Kryll (KRL) -hintakaavio
2025-08-22 01:05:59 (UTC+8)

Kryll (KRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.64%

-0.60%

-5.72%

-5.72%

Kryll (KRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3446. Viimeisen 24 tunnin aikana KRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.3443 ja korkeimmillaan $ 0.3491 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.756550465025624, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0214475563255.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KRL on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, -0.60% 24 tunnin aikana ja -5.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kryll (KRL) -rahakkeen markkinatiedot

No.1034

80.74%

ETH

Kryll-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.42K. KRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.90M ja sen kokonaistarjonta on 49417348. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.03M.

Kryll (KRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kryll-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002078-0.60%
30 päivää$ -0.0197-5.41%
60 päivää$ +0.036+11.66%
90 päivää$ -0.014-3.91%
Kryll-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KRL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002078 (-0.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kryll 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0197 (-5.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kryll-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KRL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.036 (+11.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kryll-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.014 (-3.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kryll (KRL)?

Tarkista Kryll-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kryll-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KRL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kryll-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kryll-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kryll-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kryll (KRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kryll (KRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kryll-rahakkeelle.

Tarkista Kryll-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikka

Kryll (KRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kryll (KRL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kryll:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kryll MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KRL paikallisiin valuuttoihin

1 Kryll(KRL) - VND
9,068.149
1 Kryll(KRL) - AUD
A$0.53413
1 Kryll(KRL) - GBP
0.255004
1 Kryll(KRL) - EUR
0.296356
1 Kryll(KRL) - USD
$0.3446
1 Kryll(KRL) - MYR
RM1.454212
1 Kryll(KRL) - TRY
14.101032
1 Kryll(KRL) - JPY
¥51.0008
1 Kryll(KRL) - ARS
ARS$452.228918
1 Kryll(KRL) - RUB
27.760976
1 Kryll(KRL) - INR
30.090472
1 Kryll(KRL) - IDR
Rp5,649.179424
1 Kryll(KRL) - KRW
481.95756
1 Kryll(KRL) - PHP
19.707674
1 Kryll(KRL) - EGP
￡E.16.706208
1 Kryll(KRL) - BRL
R$1.888408
1 Kryll(KRL) - CAD
C$0.475548
1 Kryll(KRL) - BDT
41.910252
1 Kryll(KRL) - NGN
529.336614
1 Kryll(KRL) - COP
$1,389.51335
1 Kryll(KRL) - ZAR
R.6.113204
1 Kryll(KRL) - UAH
14.190628
1 Kryll(KRL) - VES
Bs47.2102
1 Kryll(KRL) - CLP
$334.262
1 Kryll(KRL) - PKR
Rs97.149632
1 Kryll(KRL) - KZT
185.167364
1 Kryll(KRL) - THB
฿11.258082
1 Kryll(KRL) - TWD
NT$10.5103
1 Kryll(KRL) - AED
د.إ1.264682
1 Kryll(KRL) - CHF
Fr0.27568
1 Kryll(KRL) - HKD
HK$2.691326
1 Kryll(KRL) - AMD
֏131.87842
1 Kryll(KRL) - MAD
.د.م3.104846
1 Kryll(KRL) - MXN
$6.464696
1 Kryll(KRL) - SAR
ريال1.29225
1 Kryll(KRL) - PLN
1.261236
1 Kryll(KRL) - RON
лв1.49901
1 Kryll(KRL) - SEK
kr3.311606
1 Kryll(KRL) - BGN
лв0.578928
1 Kryll(KRL) - HUF
Ft117.729144
1 Kryll(KRL) - CZK
7.295182
1 Kryll(KRL) - KWD
د.ك0.105103
1 Kryll(KRL) - ILS
1.175086
1 Kryll(KRL) - AOA
Kz315.856914
1 Kryll(KRL) - BHD
.د.ب0.1299142
1 Kryll(KRL) - BMD
$0.3446
1 Kryll(KRL) - DKK
kr2.212332
1 Kryll(KRL) - HNL
L9.059534
1 Kryll(KRL) - MUR
15.758558
1 Kryll(KRL) - NAD
$6.089082
1 Kryll(KRL) - NOK
kr3.508028
1 Kryll(KRL) - NZD
$0.589266
1 Kryll(KRL) - PAB
B/.0.3446
1 Kryll(KRL) - PGK
K1.426644
1 Kryll(KRL) - QAR
ر.ق1.254344
1 Kryll(KRL) - RSD
дин.34.773586

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kryll toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kryll-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kryll”

Paljonko Kryll (KRL) on arvoltaan tänään?
KRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3446 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KRL-USD-parin nykyinen hinta?
KRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3446. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kryll-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KRL markkina-arvo on $ 13.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.90M USD.
Mikä oli KRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KRL saavutti ATH-hinnaksi 4.756550465025624 USD.
Mikä oli KRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0214475563255 USD.
Mikä on KRL-rahakkeen treidausvolyymi?
KRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.42K USD.
Nouseeko KRL tänä vuonna korkeammalle?
KRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:05:59 (UTC+8)

Kryll (KRL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

