Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Keyboard Cat (KEYCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://keyboardcat.fun Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Osta KEYCAT-rahaketta nyt!

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.47M $ 49.47M $ 49.47M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 49.47M $ 49.47M $ 49.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Nykyinen hinta: $ 0.004947 $ 0.004947 $ 0.004947 Lue lisää Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen hinnasta

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KEYCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KEYCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KEYCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KEYCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KEYCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KEYCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KEYCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen hintahistoria KEYCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KEYCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KEYCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KEYCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KEYCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KEYCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

