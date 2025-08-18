Lisätietoja KEYCAT-rahakkeesta

Keyboard Cat-logo

Keyboard Cat – hinta (KEYCAT)

1KEYCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00401
Reaaliaikainen Keyboard Cat (KEYCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:32 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.38%

-0.57%

-20.52%

-20.52%

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00401. Viimeisen 24 tunnin aikana KEYCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003875 ja korkeimmillaan $ 0.004683 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KEYCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.017867018297411316, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000206991672661933.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KEYCAT on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -20.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.603

100.00%

BASE

Keyboard Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.20K. KEYCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.10M.

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Keyboard Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002299-0.57%
30 päivää$ -0.000309-7.16%
60 päivää$ +0.001378+52.35%
90 päivää$ -0.001722-30.05%
Keyboard Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KEYCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002299 (-0.57%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Keyboard Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000309 (-7.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Keyboard Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KEYCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001378 (+52.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Keyboard Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001722 (-30.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Keyboard Cat (KEYCAT)?

Tarkista Keyboard Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Keyboard Cat (KEYCAT)

Keyboard Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Keyboard Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KEYCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Keyboard Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Keyboard Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Keyboard Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keyboard Cat (KEYCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keyboard Cat (KEYCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keyboard Cat-rahakkeelle.

Tarkista Keyboard Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KEYCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Keyboard Cat (KEYCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Keyboard Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Keyboard Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KEYCAT paikallisiin valuuttoihin

1 Keyboard Cat(KEYCAT) - VND
105.52315
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - AUD
A$0.0062155
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - GBP
0.0029674
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - EUR
0.0034486
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - USD
$0.00401
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - MYR
RM0.0169222
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - TRY
0.1640892
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - JPY
¥0.59348
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - ARS
ARS$5.2624433
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - RUB
0.3230456
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - INR
0.3501532
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - IDR
Rp65.7376944
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - KRW
5.608386
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - PHP
0.2293319
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - EGP
￡E.0.1944048
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - BRL
R$0.0219748
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - CAD
C$0.0055338
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - BDT
0.4876962
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - NGN
6.1597209
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - COP
$16.1693225
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - ZAR
R.0.0711374
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - UAH
0.1651318
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - VES
Bs0.54937
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - CLP
$3.8897
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - PKR
Rs1.1304992
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - KZT
2.1547334
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - THB
฿0.1310067
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - TWD
NT$0.122305
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - AED
د.إ0.0147167
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - CHF
Fr0.003208
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - HKD
HK$0.0313181
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - AMD
֏1.534627
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - MAD
.د.م0.0361301
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - MXN
$0.0752276
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - SAR
ريال0.0150375
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - PLN
0.0146766
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - RON
лв0.0174435
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - SEK
kr0.0385361
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - BGN
лв0.0067368
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - HUF
Ft1.3699764
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - CZK
0.0848917
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - KWD
د.ك0.00122305
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - ILS
0.0136741
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - AOA
Kz3.6755259
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - BHD
.د.ب0.00151177
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - BMD
$0.00401
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - DKK
kr0.0257442
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - HNL
L0.1054229
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - MUR
0.1833773
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - NAD
$0.0708567
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - NOK
kr0.0408218
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - NZD
$0.0068571
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - PAB
B/.0.00401
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - PGK
K0.0166014
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - QAR
ر.ق0.0145964
1 Keyboard Cat(KEYCAT) - RSD
дин.0.4046491

Keyboard Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Keyboard Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Keyboard Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keyboard Cat”

Paljonko Keyboard Cat (KEYCAT) on arvoltaan tänään?
KEYCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00401 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KEYCAT-USD-parin nykyinen hinta?
KEYCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00401. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keyboard Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KEYCAT markkina-arvo on $ 40.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KEYCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KEYCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli KEYCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KEYCAT saavutti ATH-hinnaksi 0.017867018297411316 USD.
Mikä oli KEYCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KEYCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000206991672661933 USD.
Mikä on KEYCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
KEYCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.20K USD.
Nouseeko KEYCAT tänä vuonna korkeammalle?
KEYCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KEYCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:32 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

