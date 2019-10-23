Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kava Labs (KAVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tiedot Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Virallinen verkkosivusto: https://www.kava.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Block Explorer: https://www.mintscan.io/kava Osta KAVA-rahaketta nyt!

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kava Labs (KAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 401.63M $ 401.63M $ 401.63M Kokonaistarjonta: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 401.63M $ 401.63M $ 401.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Kaikkien aikojen alin: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Nykyinen hinta: $ 0.3709 $ 0.3709 $ 0.3709 Lue lisää Kava Labs (KAVA) -rahakkeen hinnasta

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KAVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kava Labs (KAVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KAVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KAVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen hintahistoria KAVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KAVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KAVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KAVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KAVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KAVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

