Mikä on Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KAVA paikallisiin valuuttoihin

Kava Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kava Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kava Labs” Paljonko Kava Labs (KAVA) on arvoltaan tänään? KAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3694 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on KAVA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.3694 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo KAVA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Kava Labs-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen KAVA markkina-arvo on $ 400.01M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.08B USD . Mikä oli KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? KAVA saavutti ATH-hinnaksi 9.19263002 USD . Mikä oli KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? KAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.24832868419474186 USD . Mikä on KAVA-rahakkeen treidausvolyymi? KAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M USD . Nouseeko KAVA tänä vuonna korkeammalle? KAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAVA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

