Kava Labs (KAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3694. Viimeisen 24 tunnin aikana KAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.369 ja korkeimmillaan $ 0.3775 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.19263002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24832868419474186.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KAVA on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kava Labs (KAVA) -rahakkeen markkinatiedot
$ 400.01M
$ 1.18M
$ 400.01M
1.08B
--
1,082,853,134
0.01%
2019-10-23 00:00:00
$ 0.46
Kava Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 400.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M. KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.08B ja sen kokonaistarjonta on 1082853134. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 400.01M.
Kava Labs (KAVA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kava Labs-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000592
-0.16%
30 päivää
$ -0.0546
-12.88%
60 päivää
$ -0.0332
-8.25%
90 päivää
$ -0.0506
-12.05%
Kava Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000592 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Kava Labs 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0546 (-12.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kava Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0332 (-8.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kava Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0506 (-12.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kava Labs (KAVA)?
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
Kava Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kava Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista KAVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Kava Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kava Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kava Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Kava Labs (KAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kava Labs (KAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kava Labs-rahakkeelle.
Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kava Labs (KAVA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Kava Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kava Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.