Lisätietoja KAVA-rahakkeesta

KAVA-rahakkeen hintatiedot

KAVA-rahakkeen valkoinen paperi

KAVA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KAVA-rahakkeen tokenomiikka

KAVA-rahakkeen hintaennuste

KAVA-rahakkeen historia

KAVA-osto-opas

KAVA/fiat-valuuttamuunnin

KAVA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kava Labs-logo

Kava Labs – hinta (KAVA)

1KAVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3694
$0.3694$0.3694
-0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Kava Labs (KAVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:02 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.369
$ 0.369$ 0.369
24 h:n matalin
$ 0.3775
$ 0.3775$ 0.3775
24 h:n korkein

$ 0.369
$ 0.369$ 0.369

$ 0.3775
$ 0.3775$ 0.3775

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186$ 0.24832868419474186

-0.14%

-0.16%

+3.04%

+3.04%

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3694. Viimeisen 24 tunnin aikana KAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.369 ja korkeimmillaan $ 0.3775 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.19263002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24832868419474186.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAVA on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.140

$ 400.01M
$ 400.01M$ 400.01M

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 400.01M
$ 400.01M$ 400.01M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,853,134
1,082,853,134 1,082,853,134

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

Kava Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 400.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M. KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.08B ja sen kokonaistarjonta on 1082853134. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 400.01M.

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kava Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000592-0.16%
30 päivää$ -0.0546-12.88%
60 päivää$ -0.0332-8.25%
90 päivää$ -0.0506-12.05%
Kava Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000592 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kava Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0546 (-12.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kava Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0332 (-8.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kava Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0506 (-12.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kava Labs (KAVA)?

Tarkista Kava Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kava Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KAVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kava Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kava Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kava Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kava Labs (KAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kava Labs (KAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kava Labs-rahakkeelle.

Tarkista Kava Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kava Labs (KAVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kava Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kava Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KAVA paikallisiin valuuttoihin

1 Kava Labs(KAVA) - VND
9,720.761
1 Kava Labs(KAVA) - AUD
A$0.57257
1 Kava Labs(KAVA) - GBP
0.273356
1 Kava Labs(KAVA) - EUR
0.317684
1 Kava Labs(KAVA) - USD
$0.3694
1 Kava Labs(KAVA) - MYR
RM1.558868
1 Kava Labs(KAVA) - TRY
15.115848
1 Kava Labs(KAVA) - JPY
¥54.6712
1 Kava Labs(KAVA) - ARS
ARS$484.774702
1 Kava Labs(KAVA) - RUB
29.758864
1 Kava Labs(KAVA) - INR
32.256008
1 Kava Labs(KAVA) - IDR
Rp6,055.736736
1 Kava Labs(KAVA) - KRW
516.64284
1 Kava Labs(KAVA) - PHP
21.125986
1 Kava Labs(KAVA) - EGP
￡E.17.908512
1 Kava Labs(KAVA) - BRL
R$2.024312
1 Kava Labs(KAVA) - CAD
C$0.509772
1 Kava Labs(KAVA) - BDT
44.926428
1 Kava Labs(KAVA) - NGN
567.431646
1 Kava Labs(KAVA) - COP
$1,489.51315
1 Kava Labs(KAVA) - ZAR
R.6.553156
1 Kava Labs(KAVA) - UAH
15.211892
1 Kava Labs(KAVA) - VES
Bs50.6078
1 Kava Labs(KAVA) - CLP
$358.318
1 Kava Labs(KAVA) - PKR
Rs104.141248
1 Kava Labs(KAVA) - KZT
198.493396
1 Kava Labs(KAVA) - THB
฿12.068298
1 Kava Labs(KAVA) - TWD
NT$11.2667
1 Kava Labs(KAVA) - AED
د.إ1.355698
1 Kava Labs(KAVA) - CHF
Fr0.29552
1 Kava Labs(KAVA) - HKD
HK$2.885014
1 Kava Labs(KAVA) - AMD
֏141.36938
1 Kava Labs(KAVA) - MAD
.د.م3.328294
1 Kava Labs(KAVA) - MXN
$6.929944
1 Kava Labs(KAVA) - SAR
ريال1.38525
1 Kava Labs(KAVA) - PLN
1.352004
1 Kava Labs(KAVA) - RON
лв1.60689
1 Kava Labs(KAVA) - SEK
kr3.549934
1 Kava Labs(KAVA) - BGN
лв0.620592
1 Kava Labs(KAVA) - HUF
Ft126.201816
1 Kava Labs(KAVA) - CZK
7.820198
1 Kava Labs(KAVA) - KWD
د.ك0.112667
1 Kava Labs(KAVA) - ILS
1.259654
1 Kava Labs(KAVA) - AOA
Kz338.588346
1 Kava Labs(KAVA) - BHD
.د.ب0.1392638
1 Kava Labs(KAVA) - BMD
$0.3694
1 Kava Labs(KAVA) - DKK
kr2.371548
1 Kava Labs(KAVA) - HNL
L9.711526
1 Kava Labs(KAVA) - MUR
16.892662
1 Kava Labs(KAVA) - NAD
$6.527298
1 Kava Labs(KAVA) - NOK
kr3.760492
1 Kava Labs(KAVA) - NZD
$0.631674
1 Kava Labs(KAVA) - PAB
B/.0.3694
1 Kava Labs(KAVA) - PGK
K1.529316
1 Kava Labs(KAVA) - QAR
ر.ق1.344616
1 Kava Labs(KAVA) - RSD
дин.37.276154

Kava Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kava Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kava Labs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kava Labs”

Paljonko Kava Labs (KAVA) on arvoltaan tänään?
KAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3694 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAVA-USD-parin nykyinen hinta?
KAVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3694. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kava Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAVA markkina-arvo on $ 400.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.08B USD.
Mikä oli KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAVA saavutti ATH-hinnaksi 9.19263002 USD.
Mikä oli KAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.24832868419474186 USD.
Mikä on KAVA-rahakkeen treidausvolyymi?
KAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.18M USD.
Nouseeko KAVA tänä vuonna korkeammalle?
KAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:03:02 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KAVA-USD-laskin

Summa

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.3694 USD

Treidaa KAVA-rahaketta

KAVAUSDT
$0.3694
$0.3694$0.3694
-0.18%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu