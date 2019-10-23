KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NimiKAVA

SijoitusNo.134

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.63%

Kierrossa oleva tarjonta1,082,853,067

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta1,082,853,067

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-10-23 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.46 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta9.19263002,2021-09-09

Alin hinta0.24832868419474186,2024-08-05

Julkinen lohkoketjuKAVA

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

