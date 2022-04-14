ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ORDI (ORDI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
ORDI (ORDI) -rahakkeen tiedot

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

Block Explorer:
https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ORDI (ORDI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 204.02M
Kokonaistarjonta:
$ 21.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 21.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 204.02M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 96.393
Kaikkien aikojen alin:
$ 2.863915241348155
Nykyinen hinta:
$ 9.715
ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ORDI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORDI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ORDI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORDI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ORDI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ORDI (ORDI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ORDI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ORDI (ORDI) -rahakkeen hintahistoria

ORDI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ORDI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ORDI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORDI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.