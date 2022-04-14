ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ORDI (ORDI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ORDI (ORDI) -rahakkeen tiedot ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Osta ORDI-rahaketta nyt!

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ORDI (ORDI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 204.02M $ 204.02M $ 204.02M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 204.02M $ 204.02M $ 204.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Kaikkien aikojen alin: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Nykyinen hinta: $ 9.715 $ 9.715 $ 9.715 Lue lisää ORDI (ORDI) -rahakkeen hinnasta

ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ORDI (ORDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORDI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORDI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORDI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORDI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ORDI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ORDI (ORDI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ORDI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ORDI-rahakkeita MEXCistä nyt!

ORDI (ORDI) -rahakkeen hintahistoria ORDI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ORDI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ORDI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ORDI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORDI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ORDI-rahakkeen hintaennuste nyt!

