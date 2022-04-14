KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KASTA (KASTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KASTA (KASTA) -rahakkeen tiedot Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Virallinen verkkosivusto: https://www.ka.app Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Osta KASTA-rahaketta nyt!

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KASTA (KASTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 763.60M $ 763.60M $ 763.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.33M $ 19.33M $ 19.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 Nykyinen hinta: $ 0.012892 $ 0.012892 $ 0.012892 Lue lisää KASTA (KASTA) -rahakkeen hinnasta

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KASTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KASTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KASTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KASTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KASTA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KASTA (KASTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KASTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KASTA-rahakkeita MEXCistä nyt!

KASTA (KASTA) -rahakkeen hintahistoria KASTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KASTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KASTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KASTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KASTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KASTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!