KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KASTA (KASTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

KASTA (KASTA) -rahakkeen tiedot

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ka.app
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KASTA (KASTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M
Kokonaistarjonta:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 763.60M
$ 763.60M$ 763.60M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.5025
$ 1.5025$ 1.5025
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.008180965557324355
$ 0.008180965557324355$ 0.008180965557324355
Nykyinen hinta:
$ 0.012892
$ 0.012892$ 0.012892

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KASTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KASTA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KASTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KASTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KASTA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään KASTA (KASTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KASTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

KASTA (KASTA) -rahakkeen hintahistoria

KASTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KASTA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KASTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KASTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.