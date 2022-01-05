KASTA

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

NimiKASTA

SijoitusNo.1234

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.04%

Kierrossa oleva tarjonta763,613,421.2587

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta1,499,130,704.77

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.49219578143374,2022-01-05

Alin hinta0.008180965557324355,2025-07-08

Julkinen lohkoketjuMATIC

JohdantoKasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
KASTA/USDT
KASTA
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (KASTA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
KASTA/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (KASTA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...