KASTA – hinta (KASTA)

1KASTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.012122
$0.012122$0.012122
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen KASTA (KASTA) -hintakaavio
KASTA (KASTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.012022
$ 0.012022$ 0.012022
24 h:n matalin
$ 0.012312
$ 0.012312$ 0.012312
24 h:n korkein

$ 0.012022
$ 0.012022$ 0.012022

$ 0.012312
$ 0.012312$ 0.012312

$ 1.49219578143374
$ 1.49219578143374$ 1.49219578143374

$ 0.008180965557324355
$ 0.008180965557324355$ 0.008180965557324355

+0.09%

+0.13%

-7.51%

-7.51%

KASTA (KASTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.012122. Viimeisen 24 tunnin aikana KASTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.012022 ja korkeimmillaan $ 0.012312 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KASTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.49219578143374, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008180965557324355.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KASTA on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KASTA (KASTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1180

$ 9.26M
$ 9.26M$ 9.26M

$ 70.30K
$ 70.30K$ 70.30K

$ 18.17M
$ 18.17M$ 18.17M

763.52M
763.52M 763.52M

1,499,130,704.77
1,499,130,704.77 1,499,130,704.77

MATIC

KASTA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.30K. KASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 763.52M ja sen kokonaistarjonta on 1499130704.77. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.17M.

KASTA (KASTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KASTA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001574+0.13%
30 päivää$ -0.003067-20.20%
60 päivää$ +0.001225+11.24%
90 päivää$ -0.002851-19.05%
KASTA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KASTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001574 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

KASTA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003067 (-20.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

KASTA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KASTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001225 (+11.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

KASTA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002851 (-19.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KASTA (KASTA)?

Tarkista KASTA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on KASTA (KASTA)

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

KASTA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KASTA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KASTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue KASTA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KASTA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

KASTA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KASTA (KASTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KASTA (KASTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KASTA-rahakkeelle.

Tarkista KASTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikka

KASTA (KASTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KASTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KASTA (KASTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa KASTA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KASTA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KASTA paikallisiin valuuttoihin

KASTA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton KASTA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen KASTA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KASTA”

Paljonko KASTA (KASTA) on arvoltaan tänään?
KASTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.012122 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KASTA-USD-parin nykyinen hinta?
KASTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.012122. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KASTA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KASTA markkina-arvo on $ 9.26M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 763.52M USD.
Mikä oli KASTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KASTA saavutti ATH-hinnaksi 1.49219578143374 USD.
Mikä oli KASTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KASTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008180965557324355 USD.
Mikä on KASTA-rahakkeen treidausvolyymi?
KASTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.30K USD.
Nouseeko KASTA tänä vuonna korkeammalle?
KASTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KASTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
