Sign (SIGN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sign (SIGN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sign (SIGN) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://sign.global/ Valkoinen paperi: https://docs.sign.global/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Osta SIGN-rahaketta nyt!

Sign (SIGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sign (SIGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 96.93M $ 96.93M $ 96.93M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 718.00M $ 718.00M $ 718.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13387 $ 0.13387 $ 0.13387 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 Nykyinen hinta: $ 0.0718 $ 0.0718 $ 0.0718 Lue lisää Sign (SIGN) -rahakkeen hinnasta

Sign (SIGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sign (SIGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIGN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIGN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sign (SIGN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIGN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIGN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sign (SIGN) -rahakkeen hintahistoria SIGN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIGN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIGN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIGN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIGN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIGN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!