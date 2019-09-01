Kaia (KAIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kaia (KAIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kaia (KAIA) -rahakkeen tiedot Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Virallinen verkkosivusto: https://www.kaia.io/ Valkoinen paperi: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Block Explorer: https://www.kaiascan.io/ Osta KAIA-rahaketta nyt!

Kaia (KAIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kaia (KAIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 915.83M $ 915.83M $ 915.83M Kokonaistarjonta: $ 6.10B $ 6.10B $ 6.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.10B $ 6.10B $ 6.10B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 915.83M $ 915.83M $ 915.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Nykyinen hinta: $ 0.15011 $ 0.15011 $ 0.15011 Lue lisää Kaia (KAIA) -rahakkeen hinnasta

Kaia (KAIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kaia (KAIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KAIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KAIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KAIA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kaia (KAIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KAIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KAIA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kaia (KAIA) -rahakkeen hintahistoria KAIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KAIA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KAIA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KAIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KAIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KAIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

