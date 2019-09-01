KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

NimiKAIA

SijoitusNo.82

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.39%

Kierrossa oleva tarjonta6,112,536,091.699264

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta6,112,536,072.578085

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-09-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.4150242710323301,2024-12-02

Alin hinta0.09078462555226548,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuKLAY

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...