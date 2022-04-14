FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen tiedot
Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten FARTCOIN-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms.
Issuance Mechanism
- Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.
- Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.
- No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance.
Allocation Mechanism
While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted:
|Mechanism
|Description
|Community Rewards
|Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events.
|Airdrops/Dropgames
|Periodic token distributions to active or new community members.
|Exchange Listings
|Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access.
|No Explicit Team/Investor Allocations
|There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution.
Usage and Incentive Mechanism
- Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.
- Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.
- Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions.
Locking Mechanism
- No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.
- Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.
- No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames
|Allocation
|Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data
|Usage/Incentives
|Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov.
|Locking
|None; tokens are immediately liquid and tradable
|Unlocking
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).
- Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.
- Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI.
Conclusion:
Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FARTCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARTCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FARTCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FARTCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FARTCOIN (FARTCOIN) -rahakkeen hintahistoria
FARTCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
FARTCOIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FARTCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FARTCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
