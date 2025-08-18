Lisätietoja HSK-rahakkeesta

HSK-rahakkeen hintatiedot

HSK-rahakkeen valkoinen paperi

HSK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HSK-rahakkeen tokenomiikka

HSK-rahakkeen hintaennuste

HSK-rahakkeen historia

HSK-osto-opas

HSK/fiat-valuuttamuunnin

HSK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

HashKey Platform-logo

HashKey Platform – hinta (HSK)

1HSK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5352
$0.5352$0.5352
+0.65%1D
USD
Reaaliaikainen HashKey Platform (HSK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:25 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5076
$ 0.5076$ 0.5076
24 h:n matalin
$ 0.564
$ 0.564$ 0.564
24 h:n korkein

$ 0.5076
$ 0.5076$ 0.5076

$ 0.564
$ 0.564$ 0.564

$ 2.587574787960956
$ 2.587574787960956$ 2.587574787960956

$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416

+0.11%

+0.65%

-1.35%

-1.35%

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.535. Viimeisen 24 tunnin aikana HSK on vaihdellut alimmillaan $ 0.5076 ja korkeimmillaan $ 0.564 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.587574787960956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24981610577534416.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HSK on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.65% 24 tunnin aikana ja -1.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen markkinatiedot

No.312

$ 133.74M
$ 133.74M$ 133.74M

$ 740.55K
$ 740.55K$ 740.55K

$ 535.00M
$ 535.00M$ 535.00M

249.98M
249.98M 249.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.99%

ETH

HashKey Platform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 133.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 740.55K. HSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 249.98M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 535.00M.

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HashKey Platform-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.003456+0.65%
30 päivää$ -0.0195-3.52%
60 päivää$ +0.1362+34.15%
90 päivää$ +0.1816+51.38%
HashKey Platform-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HSK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003456 (+0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

HashKey Platform 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0195 (-3.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

HashKey Platform-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HSK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1362 (+34.15%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

HashKey Platform-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1816 (+51.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HashKey Platform (HSK)?

Tarkista HashKey Platform-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HashKey Platform-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HSK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue HashKey Platform-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HashKey Platform-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

HashKey Platform-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HashKey Platform (HSK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HashKey Platform (HSK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HashKey Platform-rahakkeelle.

Tarkista HashKey Platform-rahakkeen hintaennuste nyt!

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikka

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HSK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

HashKey Platform (HSK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa HashKey Platform:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HashKey Platform MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HSK paikallisiin valuuttoihin

1 HashKey Platform(HSK) - VND
14,078.525
1 HashKey Platform(HSK) - AUD
A$0.82925
1 HashKey Platform(HSK) - GBP
0.3959
1 HashKey Platform(HSK) - EUR
0.4601
1 HashKey Platform(HSK) - USD
$0.535
1 HashKey Platform(HSK) - MYR
RM2.2577
1 HashKey Platform(HSK) - TRY
21.89755
1 HashKey Platform(HSK) - JPY
¥79.18
1 HashKey Platform(HSK) - ARS
ARS$703.0221
1 HashKey Platform(HSK) - RUB
43.10495
1 HashKey Platform(HSK) - INR
46.6948
1 HashKey Platform(HSK) - IDR
Rp8,770.4904
1 HashKey Platform(HSK) - KRW
749.2996
1 HashKey Platform(HSK) - PHP
30.58595
1 HashKey Platform(HSK) - EGP
￡E.25.94215
1 HashKey Platform(HSK) - BRL
R$2.92645
1 HashKey Platform(HSK) - CAD
C$0.74365
1 HashKey Platform(HSK) - BDT
65.0667
1 HashKey Platform(HSK) - NGN
821.80815
1 HashKey Platform(HSK) - COP
$2,157.25375
1 HashKey Platform(HSK) - ZAR
R.9.48555
1 HashKey Platform(HSK) - UAH
22.0313
1 HashKey Platform(HSK) - VES
Bs73.295
1 HashKey Platform(HSK) - CLP
$518.95
1 HashKey Platform(HSK) - PKR
Rs150.8272
1 HashKey Platform(HSK) - KZT
287.4769
1 HashKey Platform(HSK) - THB
฿17.47845
1 HashKey Platform(HSK) - TWD
NT$16.3175
1 HashKey Platform(HSK) - AED
د.إ1.96345
1 HashKey Platform(HSK) - CHF
Fr0.428
1 HashKey Platform(HSK) - HKD
HK$4.17835
1 HashKey Platform(HSK) - AMD
֏204.7445
1 HashKey Platform(HSK) - MAD
.د.م4.82035
1 HashKey Platform(HSK) - MXN
$10.0366
1 HashKey Platform(HSK) - SAR
ريال2.00625
1 HashKey Platform(HSK) - PLN
1.9581
1 HashKey Platform(HSK) - RON
лв2.32725
1 HashKey Platform(HSK) - SEK
kr5.1467
1 HashKey Platform(HSK) - BGN
лв0.8988
1 HashKey Platform(HSK) - HUF
Ft182.71855
1 HashKey Platform(HSK) - CZK
11.32595
1 HashKey Platform(HSK) - KWD
د.ك0.163175
1 HashKey Platform(HSK) - ILS
1.82435
1 HashKey Platform(HSK) - AOA
Kz490.37565
1 HashKey Platform(HSK) - BHD
.د.ب0.20116
1 HashKey Platform(HSK) - BMD
$0.535
1 HashKey Platform(HSK) - DKK
kr3.44005
1 HashKey Platform(HSK) - HNL
L14.06515
1 HashKey Platform(HSK) - MUR
24.46555
1 HashKey Platform(HSK) - NAD
$9.45345
1 HashKey Platform(HSK) - NOK
kr5.4463
1 HashKey Platform(HSK) - NZD
$0.91485
1 HashKey Platform(HSK) - PAB
B/.0.535
1 HashKey Platform(HSK) - PGK
K2.2149
1 HashKey Platform(HSK) - QAR
ر.ق1.9474
1 HashKey Platform(HSK) - RSD
дин.54.01895

HashKey Platform-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton HashKey Platform toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen HashKey Platform-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HashKey Platform”

Paljonko HashKey Platform (HSK) on arvoltaan tänään?
HSK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.535 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HSK-USD-parin nykyinen hinta?
HSK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.535. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HashKey Platform-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HSK markkina-arvo on $ 133.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 249.98M USD.
Mikä oli HSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HSK saavutti ATH-hinnaksi 2.587574787960956 USD.
Mikä oli HSK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HSK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.24981610577534416 USD.
Mikä on HSK-rahakkeen treidausvolyymi?
HSK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 740.55K USD.
Nouseeko HSK tänä vuonna korkeammalle?
HSK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HSK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:25 (UTC+8)

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HSK-USD-laskin

Summa

HSK
HSK
USD
USD

1 HSK = 0.535 USD

Treidaa HSK-rahaketta

HSKUSDT
$0.5352
$0.5352$0.5352
+0.39%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu