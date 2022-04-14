HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HashKey Platform (HSK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tiedot HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://group.hashkey.com/en/hsk Valkoinen paperi: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Osta HSK-rahaketta nyt!

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HashKey Platform (HSK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 166.30M $ 166.30M $ 166.30M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 299.96M $ 299.96M $ 299.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 554.40M $ 554.40M $ 554.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Kaikkien aikojen alin: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Nykyinen hinta: $ 0.5544 $ 0.5544 $ 0.5544 Lue lisää HashKey Platform (HSK) -rahakkeen hinnasta

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HashKey Platform (HSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HSK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HSK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HSK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HSK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HSK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HashKey Platform (HSK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HSK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HSK-rahakkeita MEXCistä nyt!

HashKey Platform (HSK) -rahakkeen hintahistoria HSK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HSK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HSK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HSK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HSK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HSK-rahakkeen hintaennuste nyt!

