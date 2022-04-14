Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Defi App (HOME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Defi App (HOME) -rahakkeen tiedot Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Virallinen verkkosivusto: https://defi.app Valkoinen paperi: https://docs.defi.app/knowledge-base Block Explorer: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Osta HOME-rahaketta nyt!

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Defi App (HOME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 106.16M $ 106.16M $ 106.16M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 390.30M $ 390.30M $ 390.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Nykyinen hinta: $ 0.03903 $ 0.03903 $ 0.03903 Lue lisää Defi App (HOME) -rahakkeen hinnasta

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Defi App (HOME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOME-rahakkeita MEXCistä nyt!

Defi App (HOME) -rahakkeen hintahistoria HOME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOME-rahakkeen hintaennuste nyt!

