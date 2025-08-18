Mikä on Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Defi App-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista HOME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Defi App-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Defi App-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Defi App-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Defi App (HOME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Defi App (HOME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Defi App-rahakkeelle.

Tarkista Defi App-rahakkeen hintaennuste nyt!

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikka

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Defi App (HOME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Defi App:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Defi App MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Defi App-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Defi App toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Defi App” Paljonko Defi App (HOME) on arvoltaan tänään? HOME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HOME-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.04064 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HOME -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Defi App-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HOME markkina-arvo on $ 110.54M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72B USD . Mikä oli HOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HOME saavutti ATH-hinnaksi 0.049096069815953707 USD . Mikä oli HOME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HOME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017889405692103334 USD . Mikä on HOME-rahakkeen treidausvolyymi? HOME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.06M USD . Nouseeko HOME tänä vuonna korkeammalle? HOME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOME-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Defi App (HOME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

