Lisätietoja HOME-rahakkeesta

HOME-rahakkeen hintatiedot

HOME-rahakkeen valkoinen paperi

HOME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HOME-rahakkeen tokenomiikka

HOME-rahakkeen hintaennuste

HOME-rahakkeen historia

HOME-osto-opas

HOME/fiat-valuuttamuunnin

HOME-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Defi App-logo

Defi App – hinta (HOME)

1HOME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04062
$0.04062$0.04062
-0.73%1D
USD
Reaaliaikainen Defi App (HOME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:43 (UTC+8)

Defi App (HOME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03965
$ 0.03965$ 0.03965
24 h:n matalin
$ 0.04356
$ 0.04356$ 0.04356
24 h:n korkein

$ 0.03965
$ 0.03965$ 0.03965

$ 0.04356
$ 0.04356$ 0.04356

$ 0.049096069815953707
$ 0.049096069815953707$ 0.049096069815953707

$ 0.017889405692103334
$ 0.017889405692103334$ 0.017889405692103334

+0.44%

-0.73%

-9.87%

-9.87%

Defi App (HOME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04064. Viimeisen 24 tunnin aikana HOME on vaihdellut alimmillaan $ 0.03965 ja korkeimmillaan $ 0.04356 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.049096069815953707, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017889405692103334.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOME on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -9.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Defi App (HOME) -rahakkeen markkinatiedot

No.341

$ 110.54M
$ 110.54M$ 110.54M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 406.40M
$ 406.40M$ 406.40M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

Defi App-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 110.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.06M. HOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 406.40M.

Defi App (HOME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Defi App-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002987-0.73%
30 päivää$ +0.01292+46.60%
60 päivää$ +0.02237+122.44%
90 päivää$ +0.03064+306.40%
Defi App-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOME-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002987 (-0.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Defi App 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01292 (+46.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Defi App-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02237 (+122.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Defi App-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03064 (+306.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Defi App (HOME)?

Tarkista Defi App-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Defi App-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Defi App-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Defi App-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Defi App-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Defi App (HOME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Defi App (HOME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Defi App-rahakkeelle.

Tarkista Defi App-rahakkeen hintaennuste nyt!

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikka

Defi App (HOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Defi App (HOME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Defi App:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Defi App MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOME paikallisiin valuuttoihin

1 Defi App(HOME) - VND
1,069.4416
1 Defi App(HOME) - AUD
A$0.062992
1 Defi App(HOME) - GBP
0.0300736
1 Defi App(HOME) - EUR
0.0349504
1 Defi App(HOME) - USD
$0.04064
1 Defi App(HOME) - MYR
RM0.1715008
1 Defi App(HOME) - TRY
1.6666464
1 Defi App(HOME) - JPY
¥6.01472
1 Defi App(HOME) - ARS
ARS$53.4033984
1 Defi App(HOME) - RUB
3.2743648
1 Defi App(HOME) - INR
3.5474656
1 Defi App(HOME) - IDR
Rp666.2294016
1 Defi App(HOME) - KRW
56.839104
1 Defi App(HOME) - PHP
2.3242016
1 Defi App(HOME) - EGP
￡E.1.9702272
1 Defi App(HOME) - BRL
R$0.2223008
1 Defi App(HOME) - CAD
C$0.0564896
1 Defi App(HOME) - BDT
4.9426368
1 Defi App(HOME) - NGN
62.4266976
1 Defi App(HOME) - COP
$163.87064
1 Defi App(HOME) - ZAR
R.0.719328
1 Defi App(HOME) - UAH
1.6735552
1 Defi App(HOME) - VES
Bs5.56768
1 Defi App(HOME) - CLP
$39.4208
1 Defi App(HOME) - PKR
Rs11.4994944
1 Defi App(HOME) - KZT
21.8374976
1 Defi App(HOME) - THB
฿1.3256768
1 Defi App(HOME) - TWD
NT$1.2407392
1 Defi App(HOME) - AED
د.إ0.1491488
1 Defi App(HOME) - CHF
Fr0.032512
1 Defi App(HOME) - HKD
HK$0.3173984
1 Defi App(HOME) - AMD
֏15.5825952
1 Defi App(HOME) - MAD
.د.م0.3661664
1 Defi App(HOME) - MXN
$0.7615936
1 Defi App(HOME) - SAR
ريال0.1524
1 Defi App(HOME) - PLN
0.1487424
1 Defi App(HOME) - RON
лв0.176784
1 Defi App(HOME) - SEK
kr0.3913632
1 Defi App(HOME) - BGN
лв0.0682752
1 Defi App(HOME) - HUF
Ft13.8797792
1 Defi App(HOME) - CZK
0.8599424
1 Defi App(HOME) - KWD
د.ك0.0123952
1 Defi App(HOME) - ILS
0.138176
1 Defi App(HOME) - AOA
Kz37.1819424
1 Defi App(HOME) - BHD
.د.ب0.01532128
1 Defi App(HOME) - BMD
$0.04064
1 Defi App(HOME) - DKK
kr0.2613152
1 Defi App(HOME) - HNL
L1.0672064
1 Defi App(HOME) - MUR
1.8584672
1 Defi App(HOME) - NAD
$0.719328
1 Defi App(HOME) - NOK
kr0.4137152
1 Defi App(HOME) - NZD
$0.0694944
1 Defi App(HOME) - PAB
B/.0.04064
1 Defi App(HOME) - PGK
K0.1702816
1 Defi App(HOME) - QAR
ر.ق0.1479296
1 Defi App(HOME) - RSD
дин.4.1022016

Defi App-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Defi App toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Defi App-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Defi App”

Paljonko Defi App (HOME) on arvoltaan tänään?
HOME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOME-USD-parin nykyinen hinta?
HOME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04064. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Defi App-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOME markkina-arvo on $ 110.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72B USD.
Mikä oli HOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOME saavutti ATH-hinnaksi 0.049096069815953707 USD.
Mikä oli HOME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017889405692103334 USD.
Mikä on HOME-rahakkeen treidausvolyymi?
HOME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.06M USD.
Nouseeko HOME tänä vuonna korkeammalle?
HOME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:43 (UTC+8)

Defi App (HOME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HOME-USD-laskin

Summa

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.04064 USD

Treidaa HOME-rahaketta

HOMEUSDC
$0.04066
$0.04066$0.04066
-0.85%
HOMEUSDT
$0.04062
$0.04062$0.04062
-0.75%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu