Humanode-logo

Humanode – hinta (HMND)

Reaaliaikainen Humanode (HMND) -hintakaavio
2025-08-22 00:54:31 (UTC+8)

Humanode (HMND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Humanode (HMND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02132. Viimeisen 24 tunnin aikana HMND on vaihdellut alimmillaan $ 0.02054 ja korkeimmillaan $ 0.02268 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HMND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5317158777385766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01563264362067471.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HMND on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -11.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Humanode (HMND) -rahakkeen markkinatiedot

Humanode-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.77K. HMND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 146.99M ja sen kokonaistarjonta on 400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.53M.

Humanode (HMND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Humanode-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000999+0.47%
30 päivää$ -0.00307-12.59%
60 päivää$ -0.00065-2.96%
90 päivää$ -0.01851-46.48%
Humanode-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HMND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000999 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Humanode 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00307 (-12.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Humanode-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HMND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00065 (-2.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Humanode-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01851 (-46.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Humanode (HMND)?

Tarkista Humanode-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Humanode (HMND)

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Humanode on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Humanode-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HMND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Humanode-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Humanode-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Humanode-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Humanode (HMND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Humanode (HMND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Humanode-rahakkeelle.

Tarkista Humanode-rahakkeen hintaennuste nyt!

Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikka

Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HMND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Humanode (HMND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Humanode:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Humanode MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HMND paikallisiin valuuttoihin

Humanode-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Humanode toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Humanode”

Paljonko Humanode (HMND) on arvoltaan tänään?
HMND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02132 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HMND-USD-parin nykyinen hinta?
HMND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02132. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Humanode-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HMND markkina-arvo on $ 3.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HMND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HMND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 146.99M USD.
Mikä oli HMND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HMND saavutti ATH-hinnaksi 0.5317158777385766 USD.
Mikä oli HMND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HMND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01563264362067471 USD.
Mikä on HMND-rahakkeen treidausvolyymi?
HMND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.77K USD.
Nouseeko HMND tänä vuonna korkeammalle?
HMND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HMND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:54:31 (UTC+8)

Humanode (HMND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

