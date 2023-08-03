HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

NimiHMND

SijoitusNo.1707

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.09%

Kierrossa oleva tarjonta147,922,919.49431905

Enimmäistarjonta400,000,000

Kokonaistarjonta400,000,000

Kierrossa oleva määrä0.3698%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.5317158777385766,2024-03-10

Alin hinta0.01563264362067471,2023-08-03

Julkinen lohkoketjuHMND

Sektori

Sosiaalinen media

Loading...