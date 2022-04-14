Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Humanode (HMND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Humanode (HMND) -rahakkeen tiedot Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology. Virallinen verkkosivusto: https://www.humanode.io Valkoinen paperi: https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://humanode.subscan.io/ Osta HMND-rahaketta nyt!

Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Humanode (HMND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 147.06M $ 147.06M $ 147.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2441 $ 0.2441 $ 0.2441 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 Nykyinen hinta: $ 0.02324 $ 0.02324 $ 0.02324 Lue lisää Humanode (HMND) -rahakkeen hinnasta

Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Humanode (HMND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HMND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HMND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HMND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HMND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HMND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Humanode (HMND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HMND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HMND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Humanode (HMND) -rahakkeen hintahistoria HMND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HMND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HMND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HMND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HMND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HMND-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!