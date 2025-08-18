Lisätietoja HIFI-rahakkeesta

Hifi Finance-logo

Hifi Finance – hinta (HIFI)

1HIFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.09314
$0.09314
+0.37%1D
USD
Reaaliaikainen Hifi Finance (HIFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:54:03 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.09227
$ 0.09227$ 0.09227
24 h:n matalin
$ 0.09638
$ 0.09638$ 0.09638
24 h:n korkein

$ 0.09227
$ 0.09227$ 0.09227

$ 0.09638
$ 0.09638$ 0.09638

$ 2.6057193937436143
$ 2.6057193937436143$ 2.6057193937436143

$ 0.06443662775542111
$ 0.06443662775542111$ 0.06443662775542111

+0.37%

+0.37%

+5.55%

+5.55%

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.09314. Viimeisen 24 tunnin aikana HIFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.09227 ja korkeimmillaan $ 0.09638 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.6057193937436143, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06443662775542111.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HIFI on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, +0.37% 24 tunnin aikana ja +5.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1038

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

$ 568.10K
$ 568.10K$ 568.10K

$ 15.54M
$ 15.54M$ 15.54M

141.82M
141.82M 141.82M

166,823,238.11266193
166,823,238.11266193 166,823,238.11266193

ETH

Hifi Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 568.10K. HIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 141.82M ja sen kokonaistarjonta on 166823238.11266193. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.54M.

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hifi Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003433+0.37%
30 päivää$ +0.0057+6.51%
60 päivää$ +0.01828+24.41%
90 päivää$ -0.01766-15.94%
Hifi Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HIFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003433 (+0.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hifi Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0057 (+6.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hifi Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HIFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01828 (+24.41%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hifi Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01766 (-15.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hifi Finance (HIFI)?

Tarkista Hifi Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hifi Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HIFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hifi Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hifi Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hifi Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hifi Finance (HIFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hifi Finance (HIFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hifi Finance-rahakkeelle.

Tarkista Hifi Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hifi Finance (HIFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hifi Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hifi Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HIFI paikallisiin valuuttoihin

Hifi Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hifi Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hifi Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hifi Finance”

Paljonko Hifi Finance (HIFI) on arvoltaan tänään?
HIFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.09314 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HIFI-USD-parin nykyinen hinta?
HIFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.09314. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hifi Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HIFI markkina-arvo on $ 13.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HIFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 141.82M USD.
Mikä oli HIFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HIFI saavutti ATH-hinnaksi 2.6057193937436143 USD.
Mikä oli HIFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HIFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06443662775542111 USD.
Mikä on HIFI-rahakkeen treidausvolyymi?
HIFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 568.10K USD.
Nouseeko HIFI tänä vuonna korkeammalle?
HIFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:54:03 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HIFIUSDT
$0.09314
+0.40%

