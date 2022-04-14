Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hifi Finance (HIFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tiedot Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Virallinen verkkosivusto: https://hifi.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.hifi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.66M Kokonaistarjonta: $ 166.82M Kierrossa oleva tarjonta: $ 141.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.6371 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06443662775542111 Nykyinen hinta: $ 0.09632

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HIFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HIFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen hintahistoria HIFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HIFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HIFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HIFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HIFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

