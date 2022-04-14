Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hifi Finance (HIFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tiedot

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Virallinen verkkosivusto:
https://hifi.finance/
Valkoinen paperi:
https://docs.hifi.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.66M
Kokonaistarjonta:
$ 166.82M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 141.82M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 16.07M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.6371
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.06443662775542111
Nykyinen hinta:
$ 0.09632
Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HIFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIFI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HIFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HIFI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HIFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Hifi Finance (HIFI) -rahakkeen hintahistoria

HIFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HIFI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HIFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.