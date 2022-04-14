HAROLD (HAROLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HAROLD (HAROLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HAROLD (HAROLD) -rahakkeen tiedot Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Virallinen verkkosivusto: https://harold.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Osta HAROLD-rahaketta nyt!

HAROLD (HAROLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HAROLD (HAROLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Nykyinen hinta: $ 0.00275 $ 0.00275 $ 0.00275 Lue lisää HAROLD (HAROLD) -rahakkeen hinnasta

HAROLD (HAROLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HAROLD (HAROLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HAROLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAROLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HAROLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAROLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAROLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HAROLD (HAROLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAROLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HAROLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

HAROLD (HAROLD) -rahakkeen hintahistoria HAROLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HAROLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HAROLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HAROLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAROLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HAROLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

