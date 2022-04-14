GST (GST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GST (GST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GST (GST) -rahakkeen tiedot STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Virallinen verkkosivusto: https://stepn.com/ Valkoinen paperi: https://stepn.com/litePaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Osta GST-rahaketta nyt!

GST (GST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GST (GST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M Kokonaistarjonta: $ 3.82B $ 3.82B $ 3.82B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.81B $ 3.81B $ 3.81B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005422403135212616 $ 0.005422403135212616 $ 0.005422403135212616 Nykyinen hinta: $ 0.00562 $ 0.00562 $ 0.00562 Lue lisää GST (GST) -rahakkeen hinnasta

GST (GST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GST (GST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GST (GST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GST-rahakkeita MEXCistä nyt!

GST (GST) -rahakkeen hintahistoria GST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GST-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!