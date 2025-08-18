Mikä on GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

GST on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GST-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista GST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue GST-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GST-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GST-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GST (GST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GST (GST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GST-rahakkeelle.

Tarkista GST-rahakkeen hintaennuste nyt!

GST (GST) -rahakkeen tokenomiikka

GST (GST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GST (GST) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GST:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GST MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GST paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

GST-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GST toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GST” Paljonko GST (GST) on arvoltaan tänään? GST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005597 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GST-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.005597 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GST -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on GST-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GST markkina-arvo on $ 21.25M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.80B USD . Mikä oli GST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GST saavutti ATH-hinnaksi 9.028265365361287 USD . Mikä oli GST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005422403135212616 USD . Mikä on GST-rahakkeen treidausvolyymi? GST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.00K USD . Nouseeko GST tänä vuonna korkeammalle? GST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GST-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

GST (GST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

