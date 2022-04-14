Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Governance Health (GHT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Governance Health (GHT) -rahakkeen tiedot HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Virallinen verkkosivusto: https://heal3.com/ Valkoinen paperi: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Block Explorer: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Osta GHT-rahaketta nyt!

Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Governance Health (GHT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.43M $ 34.43M $ 34.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.06886 $ 0.06886 $ 0.06886 Lue lisää Governance Health (GHT) -rahakkeen hinnasta

Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GHT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GHT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GHT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Governance Health (GHT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GHT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GHT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Governance Health (GHT) -rahakkeen hintahistoria GHT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GHT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GHT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GHT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GHT-rahakkeen hintaennuste nyt!

