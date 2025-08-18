Lisätietoja GHT-rahakkeesta

Governance Health-logo

Governance Health – hinta (GHT)

1GHT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Governance Health (GHT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:24 (UTC+8)

Governance Health (GHT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-2.16%

Governance Health (GHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.063. Viimeisen 24 tunnin aikana GHT on vaihdellut alimmillaan $ 0.06101 ja korkeimmillaan $ 0.06302 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GHT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -2.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Governance Health (GHT) -rahakkeen markkinatiedot

SONEIUM

Governance Health-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 152.50. GHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.50M.

Governance Health (GHT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Governance Health-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.01103-14.90%
60 päivää$ +0.013+26.00%
90 päivää$ +0.02396+61.37%
Governance Health-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GHT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Governance Health 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01103 (-14.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Governance Health-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GHT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.013 (+26.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Governance Health-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02396 (+61.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Governance Health (GHT)?

Tarkista Governance Health-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Governance Health-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GHT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Governance Health-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Governance Health-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Governance Health-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Governance Health (GHT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Governance Health (GHT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Governance Health-rahakkeelle.

Tarkista Governance Health-rahakkeen hintaennuste nyt!

Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikka

Governance Health (GHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GHT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Governance Health (GHT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Governance Health:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Governance Health MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GHT paikallisiin valuuttoihin

Governance Health-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Governance Health toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Governance Health”

Paljonko Governance Health (GHT) on arvoltaan tänään?
GHT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.063 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GHT-USD-parin nykyinen hinta?
GHT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.063. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Governance Health-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GHT markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GHT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GHT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GHT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GHT-rahakkeen treidausvolyymi?
GHT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 152.50 USD.
Nouseeko GHT tänä vuonna korkeammalle?
GHT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GHT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:24 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

