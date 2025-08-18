Lisätietoja GALA-rahakkeesta

Gala-logo

Gala – hinta (GALA)

$0.01615
-0.12%1D
Reaaliaikainen Gala (GALA) -hintakaavio
2025-08-22 04:03:35 (UTC+8)

Gala (GALA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01608
24 h:n matalin
$ 0.01684
24 h:n korkein

$ 0.01608
$ 0.01684
$ 0.8366854878441121
$ 0.00015101
-1.35%

-0.12%

-3.24%

-3.24%

Gala (GALA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01616. Viimeisen 24 tunnin aikana GALA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01608 ja korkeimmillaan $ 0.01684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8366854878441121, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00015101.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GALA on muuttunut -1.35% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -3.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gala (GALA) -rahakkeen markkinatiedot

No.97

$ 738.49M
$ 3.54M
$ 808.00M
45.70B
50,000,000,000
45,698,638,927.04082
91.39%

0.01%

ETH

Gala-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 738.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.54M. GALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.70B ja sen kokonaistarjonta on 45698638927.04082. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 808.00M.

Gala (GALA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gala-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000194-0.12%
30 päivää$ -0.00368-18.55%
60 päivää$ +0.00361+28.76%
90 päivää$ -0.00262-13.96%
Gala-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GALA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000194 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gala 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00368 (-18.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gala-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GALA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00361 (+28.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gala-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00262 (-13.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gala (GALA)?

Tarkista Gala-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gala-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GALA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gala-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gala-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gala-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gala (GALA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gala (GALA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gala-rahakkeelle.

Tarkista Gala-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikka

Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GALA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gala (GALA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gala:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gala MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Gala-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gala toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gala-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gala”

Paljonko Gala (GALA) on arvoltaan tänään?
GALA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01616 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GALA-USD-parin nykyinen hinta?
GALA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01616. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gala-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GALA markkina-arvo on $ 738.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.70B USD.
Mikä oli GALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GALA saavutti ATH-hinnaksi 0.8366854878441121 USD.
Mikä oli GALA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GALA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00015101 USD.
Mikä on GALA-rahakkeen treidausvolyymi?
GALA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.54M USD.
Nouseeko GALA tänä vuonna korkeammalle?
GALA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GALA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:03:35 (UTC+8)

Gala (GALA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

