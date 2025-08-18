Gala (GALA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01616. Viimeisen 24 tunnin aikana GALA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01608 ja korkeimmillaan $ 0.01684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8366854878441121, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00015101.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GALA on muuttunut -1.35% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -3.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gala (GALA) -rahakkeen markkinatiedot
No.97
$ 738.49M
$ 3.54M
$ 808.00M
45.70B
50,000,000,000
45,698,638,927.04082
91.39%
0.01%
ETH
Gala-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 738.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.54M. GALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.70B ja sen kokonaistarjonta on 45698638927.04082. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 808.00M.
Gala (GALA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gala-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000194
-0.12%
30 päivää
$ -0.00368
-18.55%
60 päivää
$ +0.00361
+28.76%
90 päivää
$ -0.00262
-13.96%
Gala-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GALA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000194 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Gala 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00368 (-18.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Gala-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GALA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00361 (+28.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Gala-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00262 (-13.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gala (GALA)?
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
Gala-rahakkeen hintaennuste (USD)
Gala (GALA) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.