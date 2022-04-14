Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gala (GALA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gala (GALA) -rahakkeen tiedot Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Virallinen verkkosivusto: https://gala.com/ Valkoinen paperi: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Block Explorer: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 Osta GALA-rahaketta nyt!

Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gala (GALA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 811.71M $ 811.71M $ 811.71M Kokonaistarjonta: $ 45.73B $ 45.73B $ 45.73B Kierrossa oleva tarjonta: $ 45.73B $ 45.73B $ 45.73B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 887.50M $ 887.50M $ 887.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Nykyinen hinta: $ 0.01775 $ 0.01775 $ 0.01775 Lue lisää Gala (GALA) -rahakkeen hinnasta

Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gala (GALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GALA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GALA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GALA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GALA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

