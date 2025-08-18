Lisätietoja FOXSY-rahakkeesta

FOXSY-rahakkeen hintatiedot

FOXSY-rahakkeen valkoinen paperi

FOXSY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FOXSY-rahakkeen tokenomiikka

FOXSY-rahakkeen hintaennuste

FOXSY-rahakkeen historia

FOXSY-osto-opas

FOXSY/fiat-valuuttamuunnin

FOXSY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Foxsy AI-logo

Foxsy AI – hinta (FOXSY)

1FOXSY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.007093
$0.007093$0.007093
-0.71%1D
USD
Reaaliaikainen Foxsy AI (FOXSY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:15:19 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007056
$ 0.007056$ 0.007056
24 h:n matalin
$ 0.007475
$ 0.007475$ 0.007475
24 h:n korkein

$ 0.007056
$ 0.007056$ 0.007056

$ 0.007475
$ 0.007475$ 0.007475

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.005573032805183145
$ 0.005573032805183145$ 0.005573032805183145

-0.29%

-0.71%

-1.86%

-1.86%

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007093. Viimeisen 24 tunnin aikana FOXSY on vaihdellut alimmillaan $ 0.007056 ja korkeimmillaan $ 0.007475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOXSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12274402857611348, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005573032805183145.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOXSY on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -1.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1436

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

$ 240.19K
$ 240.19K$ 240.19K

$ 14.03M
$ 14.03M$ 14.03M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Foxsy AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 240.19K. FOXSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 661.20M ja sen kokonaistarjonta on 1976015648. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.03M.

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Foxsy AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00005072-0.71%
30 päivää$ -0.002717-27.70%
60 päivää$ -0.004367-38.11%
90 päivää$ -0.012877-64.49%
Foxsy AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FOXSY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00005072 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Foxsy AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002717 (-27.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Foxsy AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FOXSY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004367 (-38.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Foxsy AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.012877 (-64.49%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Foxsy AI (FOXSY)?

Tarkista Foxsy AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Foxsy AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FOXSY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Foxsy AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Foxsy AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Foxsy AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Foxsy AI (FOXSY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Foxsy AI (FOXSY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Foxsy AI-rahakkeelle.

Tarkista Foxsy AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikka

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOXSY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Foxsy AI (FOXSY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Foxsy AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Foxsy AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FOXSY paikallisiin valuuttoihin

1 Foxsy AI(FOXSY) - VND
186.652295
1 Foxsy AI(FOXSY) - AUD
A$0.01099415
1 Foxsy AI(FOXSY) - GBP
0.00524882
1 Foxsy AI(FOXSY) - EUR
0.00609998
1 Foxsy AI(FOXSY) - USD
$0.007093
1 Foxsy AI(FOXSY) - MYR
RM0.02993246
1 Foxsy AI(FOXSY) - TRY
0.29088393
1 Foxsy AI(FOXSY) - JPY
¥1.049764
1 Foxsy AI(FOXSY) - ARS
ARS$9.32062758
1 Foxsy AI(FOXSY) - RUB
0.57148301
1 Foxsy AI(FOXSY) - INR
0.61914797
1 Foxsy AI(FOXSY) - IDR
Rp116.27866992
1 Foxsy AI(FOXSY) - KRW
9.9202698
1 Foxsy AI(FOXSY) - PHP
0.40564867
1 Foxsy AI(FOXSY) - EGP
￡E.0.34386864
1 Foxsy AI(FOXSY) - BRL
R$0.03879871
1 Foxsy AI(FOXSY) - CAD
C$0.00985927
1 Foxsy AI(FOXSY) - BDT
0.86265066
1 Foxsy AI(FOXSY) - NGN
10.89548637
1 Foxsy AI(FOXSY) - COP
$28.60074925
1 Foxsy AI(FOXSY) - ZAR
R.0.1255461
1 Foxsy AI(FOXSY) - UAH
0.29208974
1 Foxsy AI(FOXSY) - VES
Bs0.971741
1 Foxsy AI(FOXSY) - CLP
$6.88021
1 Foxsy AI(FOXSY) - PKR
Rs2.00703528
1 Foxsy AI(FOXSY) - KZT
3.81135262
1 Foxsy AI(FOXSY) - THB
฿0.23137366
1 Foxsy AI(FOXSY) - TWD
NT$0.21654929
1 Foxsy AI(FOXSY) - AED
د.إ0.02603131
1 Foxsy AI(FOXSY) - CHF
Fr0.0056744
1 Foxsy AI(FOXSY) - HKD
HK$0.05539633
1 Foxsy AI(FOXSY) - AMD
֏2.71966899
1 Foxsy AI(FOXSY) - MAD
.د.م0.06390793
1 Foxsy AI(FOXSY) - MXN
$0.13292282
1 Foxsy AI(FOXSY) - SAR
ريال0.02659875
1 Foxsy AI(FOXSY) - PLN
0.02596038
1 Foxsy AI(FOXSY) - RON
лв0.03085455
1 Foxsy AI(FOXSY) - SEK
kr0.06830559
1 Foxsy AI(FOXSY) - BGN
лв0.01191624
1 Foxsy AI(FOXSY) - HUF
Ft2.42247229
1 Foxsy AI(FOXSY) - CZK
0.15008788
1 Foxsy AI(FOXSY) - KWD
د.ك0.002163365
1 Foxsy AI(FOXSY) - ILS
0.0241162
1 Foxsy AI(FOXSY) - AOA
Kz6.48945663
1 Foxsy AI(FOXSY) - BHD
.د.ب0.002674061
1 Foxsy AI(FOXSY) - BMD
$0.007093
1 Foxsy AI(FOXSY) - DKK
kr0.04560799
1 Foxsy AI(FOXSY) - HNL
L0.18626218
1 Foxsy AI(FOXSY) - MUR
0.32436289
1 Foxsy AI(FOXSY) - NAD
$0.1255461
1 Foxsy AI(FOXSY) - NOK
kr0.07220674
1 Foxsy AI(FOXSY) - NZD
$0.01212903
1 Foxsy AI(FOXSY) - PAB
B/.0.007093
1 Foxsy AI(FOXSY) - PGK
K0.02971967
1 Foxsy AI(FOXSY) - QAR
ر.ق0.02581852
1 Foxsy AI(FOXSY) - RSD
дин.0.71596742

Foxsy AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Foxsy AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Foxsy AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Foxsy AI”

Paljonko Foxsy AI (FOXSY) on arvoltaan tänään?
FOXSY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007093 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOXSY-USD-parin nykyinen hinta?
FOXSY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007093. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Foxsy AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOXSY markkina-arvo on $ 4.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOXSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOXSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 661.20M USD.
Mikä oli FOXSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOXSY saavutti ATH-hinnaksi 0.12274402857611348 USD.
Mikä oli FOXSY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOXSY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005573032805183145 USD.
Mikä on FOXSY-rahakkeen treidausvolyymi?
FOXSY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 240.19K USD.
Nouseeko FOXSY tänä vuonna korkeammalle?
FOXSY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOXSY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:15:19 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FOXSY-USD-laskin

Summa

FOXSY
FOXSY
USD
USD

1 FOXSY = 0.007093 USD

Treidaa FOXSY-rahaketta

FOXSYUSDT
$0.007093
$0.007093$0.007093
-0.71%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu