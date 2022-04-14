Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Foxsy AI (FOXSY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tiedot FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Virallinen verkkosivusto: https://foxsy.ai Valkoinen paperi: https://project.docs.foxsy.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Osta FOXSY-rahaketta nyt!

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Kokonaistarjonta: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.95M $ 13.95M $ 13.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 $ 0.005573032805183145 Nykyinen hinta: $ 0.007051 $ 0.007051 $ 0.007051 Lue lisää Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen hinnasta

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FOXSY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FOXSY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FOXSY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FOXSY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FOXSY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FOXSY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FOXSY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Foxsy AI (FOXSY) -rahakkeen hintahistoria FOXSY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FOXSY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FOXSY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FOXSY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FOXSY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FOXSY-rahakkeen hintaennuste nyt!

