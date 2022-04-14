Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fractal Bitcoin (FB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tiedot Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Virallinen verkkosivusto: https://fractalbitcoin.io Valkoinen paperi: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block Explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Osta FB-rahaketta nyt!

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29.80M $ 29.80M $ 29.80M Kokonaistarjonta: $ 130.14M $ 130.14M $ 130.14M Kierrossa oleva tarjonta: $ 71.41M $ 71.41M $ 71.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 87.63M $ 87.63M $ 87.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Kaikkien aikojen alin: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Nykyinen hinta: $ 0.4173 $ 0.4173 $ 0.4173 Lue lisää Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen hinnasta

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen hintahistoria FB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FB-rahakkeen hintaennuste nyt!

