Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4085. Viimeisen 24 tunnin aikana FB on vaihdellut alimmillaan $ 0.4 ja korkeimmillaan $ 0.4491 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 39.250767727233885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.371158255953185.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FB on muuttunut +2.07% viimeisen tunnin aikana, +1.54% 24 tunnin aikana ja +1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen markkinatiedot
No.738
$ 29.08M
$ 60.90K
$ 85.79M
71.19M
210,000,000
129,928,225
33.90%
FRACTAL
Fractal Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K. FB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.19M ja sen kokonaistarjonta on 129928225. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.79M.
Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fractal Bitcoin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.006194
+1.54%
30 päivää
$ -0.0475
-10.42%
60 päivää
$ -0.0516
-11.22%
90 päivää
$ -0.1354
-24.90%
Fractal Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006194 (+1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Fractal Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0475 (-10.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Fractal Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0516 (-11.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Fractal Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1354 (-24.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fractal Bitcoin (FB)?
Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.
Fractal Bitcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fractal Bitcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Fractal Bitcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fractal Bitcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Fractal Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Fractal Bitcoin (FB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fractal Bitcoin (FB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fractal Bitcoin-rahakkeelle.
Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Fractal Bitcoin (FB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Fractal Bitcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fractal Bitcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.