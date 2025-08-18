Lisätietoja FB-rahakkeesta

Fractal Bitcoin – hinta (FB)

Fractal Bitcoin – hinta (FB)

1FB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Fractal Bitcoin (FB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:41:10 (UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4085. Viimeisen 24 tunnin aikana FB on vaihdellut alimmillaan $ 0.4 ja korkeimmillaan $ 0.4491 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 39.250767727233885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.371158255953185.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FB on muuttunut +2.07% viimeisen tunnin aikana, +1.54% 24 tunnin aikana ja +1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen markkinatiedot

FRACTAL

Fractal Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K. FB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.19M ja sen kokonaistarjonta on 129928225. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.79M.

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fractal Bitcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.006194+1.54%
30 päivää$ -0.0475-10.42%
60 päivää$ -0.0516-11.22%
90 päivää$ -0.1354-24.90%
Fractal Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006194 (+1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fractal Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0475 (-10.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fractal Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0516 (-11.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fractal Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1354 (-24.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fractal Bitcoin (FB)?

Tarkista Fractal Bitcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fractal Bitcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fractal Bitcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fractal Bitcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fractal Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fractal Bitcoin (FB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fractal Bitcoin (FB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fractal Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista Fractal Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikka

Fractal Bitcoin (FB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fractal Bitcoin (FB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fractal Bitcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fractal Bitcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FB paikallisiin valuuttoihin

Fractal Bitcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fractal Bitcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Fractal Bitcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fractal Bitcoin”

Paljonko Fractal Bitcoin (FB) on arvoltaan tänään?
FB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4085 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FB-USD-parin nykyinen hinta?
FB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4085. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fractal Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FB markkina-arvo on $ 29.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.19M USD.
Mikä oli FB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FB saavutti ATH-hinnaksi 39.250767727233885 USD.
Mikä oli FB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.371158255953185 USD.
Mikä on FB-rahakkeen treidausvolyymi?
FB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K USD.
Nouseeko FB tänä vuonna korkeammalle?
FB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:41:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

