STEEM (STEEM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STEEM (STEEM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

STEEM (STEEM) -rahakkeen tiedot Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Virallinen verkkosivusto: https://steem.com/ Valkoinen paperi: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Block Explorer: https://steemdb.io Osta STEEM-rahaketta nyt!

STEEM (STEEM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STEEM (STEEM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 69.81M $ 69.81M $ 69.81M Kokonaistarjonta: $ 524.51M $ 524.51M $ 524.51M Kierrossa oleva tarjonta: $ 524.51M $ 524.51M $ 524.51M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.81M $ 69.81M $ 69.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Nykyinen hinta: $ 0.1331 $ 0.1331 $ 0.1331 Lue lisää STEEM (STEEM) -rahakkeen hinnasta

STEEM (STEEM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STEEM (STEEM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STEEM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STEEM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STEEM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STEEM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STEEM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STEEM (STEEM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STEEM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STEEM-rahakkeita MEXCistä nyt!

STEEM (STEEM) -rahakkeen hintahistoria STEEM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STEEM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STEEM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STEEM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STEEM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STEEM-rahakkeen hintaennuste nyt!

