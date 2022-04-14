Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Harvest Finance (FARM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tiedot Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Virallinen verkkosivusto: https://harvest.finance/ Valkoinen paperi: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Osta FARM-rahaketta nyt!

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Harvest Finance (FARM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.25M $ 20.25M $ 20.25M Kokonaistarjonta: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Kierrossa oleva tarjonta: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.80M $ 20.80M $ 20.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Kaikkien aikojen alin: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Nykyinen hinta: $ 30.12 $ 30.12 $ 30.12 Lue lisää Harvest Finance (FARM) -rahakkeen hinnasta

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FARM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FARM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FARM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen hintahistoria FARM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FARM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

