Lisätietoja FARM-rahakkeesta

FARM-rahakkeen hintatiedot

FARM-rahakkeen valkoinen paperi

FARM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FARM-rahakkeen tokenomiikka

FARM-rahakkeen hintaennuste

FARM-rahakkeen historia

FARM-osto-opas

FARM/fiat-valuuttamuunnin

FARM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Harvest Finance-logo

Harvest Finance – hinta (FARM)

1FARM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$29.35
$29.35$29.35
+0.85%1D
USD
Reaaliaikainen Harvest Finance (FARM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:31 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 29.03
$ 29.03$ 29.03
24 h:n matalin
$ 30.38
$ 30.38$ 30.38
24 h:n korkein

$ 29.03
$ 29.03$ 29.03

$ 30.38
$ 30.38$ 30.38

$ 660.109464612
$ 660.109464612$ 660.109464612

$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183$ 20.47768873365183

-0.04%

+0.85%

0.00%

0.00%

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 29.35. Viimeisen 24 tunnin aikana FARM on vaihdellut alimmillaan $ 29.03 ja korkeimmillaan $ 30.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FARM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 660.109464612, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 20.47768873365183.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FARM on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.85% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen markkinatiedot

No.876

$ 19.73M
$ 19.73M$ 19.73M

$ 143.12K
$ 143.12K$ 143.12K

$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Harvest Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 143.12K. FARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 672.18K ja sen kokonaistarjonta on 690420. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.26M.

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Harvest Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.2474+0.85%
30 päivää$ -1.02-3.36%
60 päivää$ +5.82+24.73%
90 päivää$ -2.42-7.62%
Harvest Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FARM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2474 (+0.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Harvest Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.02 (-3.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Harvest Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FARM-rahakkeiden hinta muuttui $ +5.82 (+24.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Harvest Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.42 (-7.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Harvest Finance (FARM)?

Tarkista Harvest Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Harvest Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FARM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Harvest Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Harvest Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Harvest Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Harvest Finance (FARM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Harvest Finance (FARM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Harvest Finance-rahakkeelle.

Tarkista Harvest Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikka

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FARM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Harvest Finance (FARM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Harvest Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Harvest Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FARM paikallisiin valuuttoihin

1 Harvest Finance(FARM) - VND
772,345.25
1 Harvest Finance(FARM) - AUD
A$45.4925
1 Harvest Finance(FARM) - GBP
21.719
1 Harvest Finance(FARM) - EUR
25.241
1 Harvest Finance(FARM) - USD
$29.35
1 Harvest Finance(FARM) - MYR
RM123.857
1 Harvest Finance(FARM) - TRY
1,201.2955
1 Harvest Finance(FARM) - JPY
¥4,343.8
1 Harvest Finance(FARM) - ARS
ARS$38,516.8855
1 Harvest Finance(FARM) - RUB
2,365.023
1 Harvest Finance(FARM) - INR
2,563.1355
1 Harvest Finance(FARM) - IDR
Rp481,147.464
1 Harvest Finance(FARM) - KRW
41,163.962
1 Harvest Finance(FARM) - PHP
1,678.5265
1 Harvest Finance(FARM) - EGP
￡E.1,423.1815
1 Harvest Finance(FARM) - BRL
R$161.1315
1 Harvest Finance(FARM) - CAD
C$40.7965
1 Harvest Finance(FARM) - BDT
3,569.547
1 Harvest Finance(FARM) - NGN
45,015.269
1 Harvest Finance(FARM) - COP
$118,346.5375
1 Harvest Finance(FARM) - ZAR
R.520.9625
1 Harvest Finance(FARM) - UAH
1,208.633
1 Harvest Finance(FARM) - VES
Bs4,020.95
1 Harvest Finance(FARM) - CLP
$28,410.8
1 Harvest Finance(FARM) - PKR
Rs8,323.66
1 Harvest Finance(FARM) - KZT
15,770.929
1 Harvest Finance(FARM) - THB
฿958.571
1 Harvest Finance(FARM) - TWD
NT$895.175
1 Harvest Finance(FARM) - AED
د.إ107.7145
1 Harvest Finance(FARM) - CHF
Fr23.48
1 Harvest Finance(FARM) - HKD
HK$229.2235
1 Harvest Finance(FARM) - AMD
֏11,232.245
1 Harvest Finance(FARM) - MAD
.د.م264.4435
1 Harvest Finance(FARM) - MXN
$550.8995
1 Harvest Finance(FARM) - SAR
ريال110.0625
1 Harvest Finance(FARM) - PLN
107.421
1 Harvest Finance(FARM) - RON
лв127.6725
1 Harvest Finance(FARM) - SEK
kr282.347
1 Harvest Finance(FARM) - BGN
лв49.308
1 Harvest Finance(FARM) - HUF
Ft10,030.656
1 Harvest Finance(FARM) - CZK
621.046
1 Harvest Finance(FARM) - KWD
د.ك8.95175
1 Harvest Finance(FARM) - ILS
100.0835
1 Harvest Finance(FARM) - AOA
Kz26,754.5795
1 Harvest Finance(FARM) - BHD
.د.ب11.0356
1 Harvest Finance(FARM) - BMD
$29.35
1 Harvest Finance(FARM) - DKK
kr188.7205
1 Harvest Finance(FARM) - HNL
L767.209
1 Harvest Finance(FARM) - MUR
1,342.1755
1 Harvest Finance(FARM) - NAD
$519.2015
1 Harvest Finance(FARM) - NOK
kr298.783
1 Harvest Finance(FARM) - NZD
$50.1885
1 Harvest Finance(FARM) - PAB
B/.29.35
1 Harvest Finance(FARM) - PGK
K123.857
1 Harvest Finance(FARM) - QAR
ر.ق106.834
1 Harvest Finance(FARM) - RSD
дин.2,962.2955

Harvest Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Harvest Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Harvest Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Harvest Finance”

Paljonko Harvest Finance (FARM) on arvoltaan tänään?
FARM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 29.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FARM-USD-parin nykyinen hinta?
FARM -USD-parin nykyinen hinta on $ 29.35. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Harvest Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FARM markkina-arvo on $ 19.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 672.18K USD.
Mikä oli FARM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FARM saavutti ATH-hinnaksi 660.109464612 USD.
Mikä oli FARM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FARM-rahakkeen ATL-hinta oli 20.47768873365183 USD.
Mikä on FARM-rahakkeen treidausvolyymi?
FARM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 143.12K USD.
Nouseeko FARM tänä vuonna korkeammalle?
FARM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FARM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:31 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FARM-USD-laskin

Summa

FARM
FARM
USD
USD

1 FARM = 29.35 USD

Treidaa FARM-rahaketta

FARMUSDT
$29.35
$29.35$29.35
+0.92%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu