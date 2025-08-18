Mikä on Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Harvest Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Harvest Finance” Paljonko Harvest Finance (FARM) on arvoltaan tänään? FARM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 29.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on FARM-USD-parin nykyinen hinta? $ 29.35 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo FARM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Harvest Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen FARM markkina-arvo on $ 19.73M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on FARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? FARM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 672.18K USD . Mikä oli FARM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? FARM saavutti ATH-hinnaksi 660.109464612 USD . Mikä oli FARM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? FARM-rahakkeen ATL-hinta oli 20.47768873365183 USD . Mikä on FARM-rahakkeen treidausvolyymi? FARM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 143.12K USD . Nouseeko FARM tänä vuonna korkeammalle? FARM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FARM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Harvest Finance (FARM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

