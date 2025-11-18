EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu EVAA Protocol (EVAA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:02:45 (UTC+8)
EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.37M
$ 8.37M
Kokonaistarjonta:
$ 50.00M
$ 50.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 6.62M
$ 6.62M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 63.25M
$ 63.25M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 13.706
$ 13.706
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.0834426088456373
$ 1.0834426088456373
Nykyinen hinta:
$ 1.265
$ 1.265

EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen tiedot

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Virallinen verkkosivusto:
https://evaa.finance/
Valkoinen paperi:
https://evaa.gitbook.io/intro
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaa036928c9c0Df07d525B55ea8EE690Bb5a628C1

EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EVAA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVAA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EVAA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EVAA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

