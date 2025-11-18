EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki EVAA Protocol-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon EVAA kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

EVAA Protocol-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella EVAA Protocol saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.24 vuonna 2025. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella EVAA Protocol saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.302 vuonna 2026. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan EVAA-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.3671 10.25% kasvuvauhdilla. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan EVAA-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.4354 15.76% kasvuvauhdilla. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti EVAA-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.5072 ja kasvuvauhti 21.55%. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti EVAA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.5825 ja kasvuvauhti 27.63%. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 EVAA Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.5778. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 EVAA Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 4.1990. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.24 0.00%

2026 $ 1.302 5.00%

2027 $ 1.3671 10.25%

2028 $ 1.4354 15.76%

2029 $ 1.5072 21.55%

2030 $ 1.5825 27.63%

2031 $ 1.6617 34.01%

2032 $ 1.7448 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.8320 47.75%

2034 $ 1.9236 55.13%

2035 $ 2.0198 62.89%

2036 $ 2.1208 71.03%

2037 $ 2.2268 79.59%

2038 $ 2.3382 88.56%

2039 $ 2.4551 97.99%

2040 $ 2.5778 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin EVAA Protocol-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.24 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.2401 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.2411 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.2450 0.41% EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste tänään EVAA-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.24 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) EVAA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.2401 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste EVAA-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.2411 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. EVAA Protocol (EVAA) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin EVAA-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.2450 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

EVAA Protocol-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 1.24 Hintamuutos (24 h) -0.95% Markkina-arvo $ 8.21M Kierrossa oleva tarjonta 6.62M Volyymi (24 h) $ 896.76K EVAA-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 1.24. Sen 24 tunnin muutos on -0.95%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 896.76K. Lisäksi EVAA-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 6.62M ja sen markkina-arvo on $ 8.21M.

Historiallinen EVAA Protocol-hinta Viimeisimpien EVAA Protocol-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan EVAA Protocol-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.24USD. EVAA Protocol-rahakkeiden (EVAA) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 EVAA , jolloin sen markkina-arvo on $8.21M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.14% $ -0.215999 $ 1.482 $ 1.228

7 päivää -0.23% $ -0.382000 $ 2.402 $ 1.076

30 päivää -0.62% $ -2.085 $ 13.706 $ 1.076 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana EVAA Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.215999 , mikä kuvastaa -0.14% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana EVAA Protocol-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $2.402 ja alimmillaan $1.076 . Sen hinta on muuttunut -0.23% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee EVAA-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana EVAA Protocol-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.62% , joka heijastaa noin $-2.085 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että EVAA-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista EVAA Protocol-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko EVAA-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? EVAA Protocol-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia EVAA-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa EVAA Protocol-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee EVAA-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa EVAA Protocol-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee EVAA-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi EVAA-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä EVAA Protocol-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi EVAA-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

EVAA-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako EVAA-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan EVAA saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on EVAA-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? EVAA Protocol (EVAA) -hintaennustetyökalun mukaan EVAA-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi EVAA maksaa vuonna 2026? 1 EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen hinta tänään on $1.24 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan EVAA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta EVAA-rahakkeille vuonna 2027? EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 EVAA-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on EVAA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan EVAA Protocol (EVAA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on EVAA-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan EVAA Protocol (EVAA) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi EVAA maksaa vuonna 2030? 1 EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeen hinta tänään on $1.24 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan EVAA-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on EVAA-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? EVAA Protocol (EVAA) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 EVAA-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.