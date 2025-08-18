Enjin (ENJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06848. Viimeisen 24 tunnin aikana ENJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.06774 ja korkeimmillaan $ 0.07089 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.846962115846244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01561960019171238.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ENJ on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Enjin (ENJ) -rahakkeen markkinatiedot
No.305
$ 128.30M
$ 128.30M$ 128.30M
$ 510.90K
$ 510.90K$ 510.90K
$ 131.45M
$ 131.45M$ 131.45M
1.87B
1.87B 1.87B
--
----
1,919,556,359.0121815
1,919,556,359.0121815 1,919,556,359.0121815
ENJ
Enjin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 510.90K. ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.87B ja sen kokonaistarjonta on 1919556359.0121815. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.45M.
Enjin (ENJ) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Enjin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000476
+0.70%
30 päivää
$ -0.02237
-24.63%
60 päivää
$ +0.00991
+16.91%
90 päivää
$ -0.01705
-19.94%
Enjin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ENJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000476 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Enjin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02237 (-24.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Enjin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ENJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00991 (+16.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Enjin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01705 (-19.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Enjin (ENJ)?
Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system.
Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.
Enjin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Enjin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ENJ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Enjin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Enjin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Enjin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Enjin (ENJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Enjin (ENJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Enjin-rahakkeelle.
Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Enjin (ENJ) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Enjin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Enjin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.