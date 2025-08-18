Mikä on Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Enjin (ENJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Enjin (ENJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Enjin-rahakkeelle.

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikka

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Enjin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Enjin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Enjin” Paljonko Enjin (ENJ) on arvoltaan tänään? ENJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06848 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ENJ-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.06848 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ENJ -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Enjin-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ENJ markkina-arvo on $ 128.30M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.87B USD . Mikä oli ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ENJ saavutti ATH-hinnaksi 4.846962115846244 USD . Mikä oli ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ENJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01561960019171238 USD . Mikä on ENJ-rahakkeen treidausvolyymi? ENJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 510.90K USD . Nouseeko ENJ tänä vuonna korkeammalle? ENJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENJ-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

