Enjin-logo

Enjin – hinta (ENJ)

1ENJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06848
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Enjin (ENJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:12:38 (UTC+8)

Enjin (ENJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06774
24 h:n matalin
$ 0.07089
24 h:n korkein

$ 0.06774
$ 0.07089
$ 4.846962115846244
$ 0.01561960019171238
+0.64%

+0.70%

-3.64%

-3.64%

Enjin (ENJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06848. Viimeisen 24 tunnin aikana ENJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.06774 ja korkeimmillaan $ 0.07089 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.846962115846244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01561960019171238.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ENJ on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Enjin (ENJ) -rahakkeen markkinatiedot

No.305

$ 128.30M
$ 510.90K
$ 131.45M
1.87B
--
1,919,556,359.0121815
ENJ

Enjin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 128.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 510.90K. ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.87B ja sen kokonaistarjonta on 1919556359.0121815. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.45M.

Enjin (ENJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Enjin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000476+0.70%
30 päivää$ -0.02237-24.63%
60 päivää$ +0.00991+16.91%
90 päivää$ -0.01705-19.94%
Enjin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ENJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000476 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Enjin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02237 (-24.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Enjin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ENJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00991 (+16.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Enjin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01705 (-19.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Enjin (ENJ)?

Tarkista Enjin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Enjin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ENJ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Enjin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Enjin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Enjin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Enjin (ENJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Enjin (ENJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Enjin-rahakkeelle.

Tarkista Enjin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikka

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Enjin (ENJ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Enjin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Enjin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ENJ paikallisiin valuuttoihin

Enjin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Enjin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Enjin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Enjin”

Paljonko Enjin (ENJ) on arvoltaan tänään?
ENJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06848 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ENJ-USD-parin nykyinen hinta?
ENJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06848. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Enjin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ENJ markkina-arvo on $ 128.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ENJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.87B USD.
Mikä oli ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ENJ saavutti ATH-hinnaksi 4.846962115846244 USD.
Mikä oli ENJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ENJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01561960019171238 USD.
Mikä on ENJ-rahakkeen treidausvolyymi?
ENJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 510.90K USD.
Nouseeko ENJ tänä vuonna korkeammalle?
ENJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Enjin (ENJ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ENJ-USD-laskin

Summa

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.06848 USD

Treidaa ENJ-rahaketta

ENJUSDT
$0.06848
+0.57%

Liity MEXCiin tänään

