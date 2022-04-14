Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Enjin (ENJ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Enjin (ENJ) -rahakkeen tiedot Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Virallinen verkkosivusto: https://enjin.io/ Valkoinen paperi: https://docs.enjin.io/ Block Explorer: https://enjin.subscan.io Osta ENJ-rahaketta nyt!

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Enjin (ENJ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 134.70M $ 134.70M $ 134.70M Kokonaistarjonta: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 138.01M $ 138.01M $ 138.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Nykyinen hinta: $ 0.07187 $ 0.07187 $ 0.07187 Lue lisää Enjin (ENJ) -rahakkeen hinnasta

Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Enjin (ENJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ENJ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ENJ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ENJ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ENJ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Enjin (ENJ) -rahakkeen hintahistoria ENJ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ENJ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ENJ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ENJ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ENJ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ENJ-rahakkeen hintaennuste nyt!

