ELF (ELF) -rahakkeen tiedot aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Virallinen verkkosivusto: http://aelf.com/ Valkoinen paperi: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Block Explorer: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Osta ELF-rahaketta nyt!

ELF (ELF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ELF (ELF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 167.41M $ 167.41M $ 167.41M Kokonaistarjonta: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Kierrossa oleva tarjonta: $ 793.42M $ 793.42M $ 793.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 210.25M $ 210.25M $ 210.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Nykyinen hinta: $ 0.211 $ 0.211 $ 0.211 Lue lisää ELF (ELF) -rahakkeen hinnasta

ELF (ELF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ELF (ELF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ELF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ELF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

