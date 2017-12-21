ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

NimiELF

SijoitusNo.268

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.70%

Kierrossa oleva tarjonta793,565,097.5378101

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta996,446,438.0036201

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2017-12-21 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.099 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta2.7656800746917725,2018-01-07

Alin hinta0.0350131599961,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

