ELYSIA (EL) -rahakkeen tiedot Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Virallinen verkkosivusto: https://elysia.land/ Valkoinen paperi: https://docs.elysia.land/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Osta EL-rahaketta nyt!

ELYSIA (EL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ELYSIA (EL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.19M $ 23.19M $ 23.19M Kokonaistarjonta: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.89B $ 4.89B $ 4.89B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.22M $ 33.22M $ 33.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Nykyinen hinta: $ 0.004745 $ 0.004745 $ 0.004745 Lue lisää ELYSIA (EL) -rahakkeen hinnasta

ELYSIA (EL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ELYSIA (EL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ELYSIA (EL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EL-rahakkeita MEXCistä nyt!

ELYSIA (EL) -rahakkeen hintahistoria EL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EL-rahakkeen hintaennuste nyt!

