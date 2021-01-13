EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

SijoitusNo.859

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,10%

Kierrossa oleva tarjonta4.887.444.852,462027

Enimmäistarjonta7.000.000.000

Kokonaistarjonta6.803.300.704,688

Kierrossa oleva määrä0.6982%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.06948144,2021-04-01

Alin hinta0.00068517,2021-01-13

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...