MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MULTIVERSX (EGLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tiedot Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Virallinen verkkosivusto: https://multiversx.com/ Valkoinen paperi: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/ Osta EGLD-rahaketta nyt!

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 442.85M $ 442.85M $ 442.85M Kokonaistarjonta: $ 28.56M $ 28.56M $ 28.56M Kierrossa oleva tarjonta: $ 28.55M $ 28.55M $ 28.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 487.26M $ 487.26M $ 487.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 237 $ 237 $ 237 Kaikkien aikojen alin: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Nykyinen hinta: $ 15.51 $ 15.51 $ 15.51 Lue lisää MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen hinnasta

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EGLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EGLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EGLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EGLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen hintahistoria EGLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EGLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EGLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EGLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EGLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EGLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

