MULTIVERSX-logo

MULTIVERSX – hinta (EGLD)

1EGLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$14.76
$14.76
-0.06%1D
USD
Reaaliaikainen MULTIVERSX (EGLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:52 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 14.65
$ 14.65
24 h:n matalin
$ 15.41
$ 15.41
24 h:n korkein

$ 14.65
$ 14.65

$ 15.41
$ 15.41

$ 542.5796223449056
$ 542.5796223449056

$ 6.54362957
$ 6.54362957

+0.06%

-0.06%

-3.09%

-3.09%

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 14.75. Viimeisen 24 tunnin aikana EGLD on vaihdellut alimmillaan $ 14.65 ja korkeimmillaan $ 15.41 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 542.5796223449056, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 6.54362957.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGLD on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -3.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen markkinatiedot

No.134

$ 421.03M
$ 421.03M

$ 855.32K
$ 855.32K

$ 463.38M
$ 463.38M

28.54M
28.54M

31,415,926
31,415,926

28,549,603
28,549,603

90.85%

0.01%

EGLD

MULTIVERSX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 421.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 855.32K. EGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.54M ja sen kokonaistarjonta on 28549603. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 463.38M.

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MULTIVERSX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0089-0.06%
30 päivää$ -3.11-17.42%
60 päivää$ +2.72+22.61%
90 päivää$ -3.13-17.51%
MULTIVERSX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EGLD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0089 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MULTIVERSX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.11 (-17.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MULTIVERSX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EGLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.72 (+22.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MULTIVERSX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -3.13 (-17.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MULTIVERSX (EGLD)?

Tarkista MULTIVERSX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MULTIVERSX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EGLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MULTIVERSX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MULTIVERSX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MULTIVERSX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MULTIVERSX (EGLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MULTIVERSX (EGLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MULTIVERSX-rahakkeelle.

Tarkista MULTIVERSX-rahakkeen hintaennuste nyt!

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikka

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MULTIVERSX (EGLD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MULTIVERSX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MULTIVERSX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EGLD paikallisiin valuuttoihin

1 MULTIVERSX(EGLD) - VND
388,146.25
1 MULTIVERSX(EGLD) - AUD
A$22.8625
1 MULTIVERSX(EGLD) - GBP
10.915
1 MULTIVERSX(EGLD) - EUR
12.685
1 MULTIVERSX(EGLD) - USD
$14.75
1 MULTIVERSX(EGLD) - MYR
RM62.245
1 MULTIVERSX(EGLD) - TRY
604.8975
1 MULTIVERSX(EGLD) - JPY
¥2,183
1 MULTIVERSX(EGLD) - ARS
ARS$19,382.385
1 MULTIVERSX(EGLD) - RUB
1,188.4075
1 MULTIVERSX(EGLD) - INR
1,287.5275
1 MULTIVERSX(EGLD) - IDR
Rp241,803.24
1 MULTIVERSX(EGLD) - KRW
20,629.35
1 MULTIVERSX(EGLD) - PHP
843.5525
1 MULTIVERSX(EGLD) - EGP
￡E.715.08
1 MULTIVERSX(EGLD) - BRL
R$80.6825
1 MULTIVERSX(EGLD) - CAD
C$20.5025
1 MULTIVERSX(EGLD) - BDT
1,793.895
1 MULTIVERSX(EGLD) - NGN
22,657.3275
1 MULTIVERSX(EGLD) - COP
$59,475.6875
1 MULTIVERSX(EGLD) - ZAR
R.261.075
1 MULTIVERSX(EGLD) - UAH
607.405
1 MULTIVERSX(EGLD) - VES
Bs2,020.75
1 MULTIVERSX(EGLD) - CLP
$14,307.5
1 MULTIVERSX(EGLD) - PKR
Rs4,173.66
1 MULTIVERSX(EGLD) - KZT
7,925.765
1 MULTIVERSX(EGLD) - THB
฿481.145
1 MULTIVERSX(EGLD) - TWD
NT$450.3175
1 MULTIVERSX(EGLD) - AED
د.إ54.1325
1 MULTIVERSX(EGLD) - CHF
Fr11.8
1 MULTIVERSX(EGLD) - HKD
HK$115.1975
1 MULTIVERSX(EGLD) - AMD
֏5,655.5925
1 MULTIVERSX(EGLD) - MAD
.د.م132.8975
1 MULTIVERSX(EGLD) - MXN
$276.415
1 MULTIVERSX(EGLD) - SAR
ريال55.3125
1 MULTIVERSX(EGLD) - PLN
53.985
1 MULTIVERSX(EGLD) - RON
лв64.1625
1 MULTIVERSX(EGLD) - SEK
kr142.0425
1 MULTIVERSX(EGLD) - BGN
лв24.78
1 MULTIVERSX(EGLD) - HUF
Ft5,037.5675
1 MULTIVERSX(EGLD) - CZK
312.11
1 MULTIVERSX(EGLD) - KWD
د.ك4.49875
1 MULTIVERSX(EGLD) - ILS
50.15
1 MULTIVERSX(EGLD) - AOA
Kz13,494.9225
1 MULTIVERSX(EGLD) - BHD
.د.ب5.56075
1 MULTIVERSX(EGLD) - BMD
$14.75
1 MULTIVERSX(EGLD) - DKK
kr94.8425
1 MULTIVERSX(EGLD) - HNL
L387.335
1 MULTIVERSX(EGLD) - MUR
674.5175
1 MULTIVERSX(EGLD) - NAD
$261.075
1 MULTIVERSX(EGLD) - NOK
kr150.155
1 MULTIVERSX(EGLD) - NZD
$25.2225
1 MULTIVERSX(EGLD) - PAB
B/.14.75
1 MULTIVERSX(EGLD) - PGK
K61.8025
1 MULTIVERSX(EGLD) - QAR
ر.ق53.69
1 MULTIVERSX(EGLD) - RSD
дин.1,488.865

MULTIVERSX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MULTIVERSX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MULTIVERSX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MULTIVERSX”

Paljonko MULTIVERSX (EGLD) on arvoltaan tänään?
EGLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 14.75 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGLD-USD-parin nykyinen hinta?
EGLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 14.75. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MULTIVERSX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGLD markkina-arvo on $ 421.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.54M USD.
Mikä oli EGLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGLD saavutti ATH-hinnaksi 542.5796223449056 USD.
Mikä oli EGLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGLD-rahakkeen ATL-hinta oli 6.54362957 USD.
Mikä on EGLD-rahakkeen treidausvolyymi?
EGLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 855.32K USD.
Nouseeko EGLD tänä vuonna korkeammalle?
EGLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:52 (UTC+8)

MULTIVERSX (EGLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EGLD-USD-laskin

Summa

EGLD
EGLD
USD
USD

1 EGLD = 14.75 USD

Treidaa EGLD-rahaketta

EGLDUSDT
$14.76
$14.76
-0.20%

